Dziś w nocy ma ruszyć drugi etap "szybkiego remontu" ulicy Oławskiej we Wrocławiu. Jej fragment będzie zamknięty przez cały weekend. Pojawi się na nim nowy asfalt.

/ Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk / Facebook

Prace na ul. Oławskiej będą prowadzone obok galerii handlowej. Naprawiana będzie jezdnia prowadząca do Rynku. Chodzi dokładnie o fragment od zjazdu do tunelu samochodowego do skrzyżowania z ul. Błogosławionego Czesława.

Zostanie on zamknięty dziś w nocy. W tym miejscu już wcześniej sfrezowano zniszczoną nawierzchnię. Teraz będzie wykonywany ostatni etap szybkiego remontu.

Fragment ul. Oławskiej objęty remontem / ZDiUM we Wrocławiu / Internet

W sobotę i niedzielę 26 i 27 listopada na remontowanym fragmencie ul. Oławskiej planujemy ułożenie nowej warstwy betonu asfaltowego oraz odtworzenie oznakowania poziomego - informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Remontowany fragment ulicy będzie zamknięty dla kierowców przez cały weekend, do nocy z 27 na 28 listopada. W tym czasie będą mogli dojechać do pl. Dominikańskiego przez Podwale i ul. Piotra Skargi.

Naprawa odcinka Oławskiej to koszt ponad 500 tys. zł.