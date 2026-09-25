Remont na górskim szczycie za miliony złotych. Słynny budynek przejdzie metamorfozę

RMF24

Wkrótce ruszą pierwsze prace budowlane przy remoncie Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał już wykonawcy plac budowy.

Co zmieni się w słynnym obserwatorium?

Remont obserwatorium ma kosztować prawie 25 mln zł i zakończyć się w 2031 r. Będzie prowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków.

Kierownik obserwatorium Piotr Krzaczkowski poinformował, że IMGW przekazał już plac budowy wykonawcy tej inwestycji.

W najbliższych dniach rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Generalny remont przejdą pomieszczenia, w których działa restauracja – od budowy i wymiany instalacji po remont wnętrz – wyjaśnił.

Wszystkie okna w budynku zostaną wymienione na metalowe, zyska on także nowe poszycie dachu. Zmiany dotyczyć będą także standardów ochrony przeciwpożarowej.

Obserwatorium IMGW na Śnieżce (fot. Maciej Kulczyński) / PAP

Rozpoczynający się remont w głównej mierze obejmie dysk dolny budynku. Ma tam ponownie działać restauracja.

Aby to się stało, konieczne jest wykonanie sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Karpaczu. Są podejmowane prace w tym kierunku – zaznaczył kierownik obserwatorium.

Podczas remontu nie będzie przerw w funkcjonowaniu obserwatorium. Postawiliśmy ogródek meteorologiczny na szczycie Śnieżki. Przez rok będziemy porównywać pomiary z przyrządów zainstalowanych na budynku obserwatorium z tymi rejestrowanymi w ogródku meteorologicznym na szczycie poza budynkiem. W przyszłym roku, gdy ruszy remont poszycia dachowego, będziemy mogli się przenieść całkowicie na szczyt, na zewnątrz – wyjaśnił Piotr Krzaczkowski.

Obserwatorium IMGW na Śnieżce (fot. Maciej Kulczyński) / PAP

Prace budowlane na Śnieżce są trudne ze względu na panujące warunki. Można je prowadzić tylko przez kilkanaście tygodni w roku.

Jedna z dwóch takich placówek w Polsce

Charakterystyczny budynek obserwatorium na Śnieżce, składający się z trzech połączonych dysków, powstał w 1974 r. Jego budowa trwała 5 lat. To jedna z dwóch takich placówek w Polsce. Druga znajduje się w Tatrach na Kasprowym Wierchu.

Obserwatorium IMGW na Śnieżce (fot. Maciej Kulczyński) / PAP

Pomiary meteorologiczne na najwyższym szczycie Karkonoszy prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat.