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Pyton królewski na ulicy w Jeleniej Górze. Właściciel poszukiwany

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (14:29)

Na ulicy Dębowej w Jeleniej Górze pojawił się niecodzienny gość – pyton królewski. Zaskakujące zgłoszenie odebrał dyżurny straży miejskiej, który natychmiast wysłał na miejsce patrol.

Pyton królewski na ulicy w Jeleniej Górze. Właściciel poszukiwany
Pyton czeka na właściciela /materiały udostępnione

Niecodzienne zgłoszenie odebrał w zeszłą środę dyżurny straży miejskiej w Jeleniej Górze. Na ulicy Dębowej pojawił się niecodzienny gość – pyton królewski.

Na miejscu strażnicy miejscy zastali zgłaszającego, który wskazał im leżącego na środku jezdni węża. 

 

Dzięki sprawnej akcji zwierzę zostało zabezpieczone i przekazane pod opiekę specjalisty. 

Poprzez dyżurnego wezwano na miejsce osobę zajmującą się takimi przypadkami i opieką nad wężami. Pyton bezpiecznie trafił do terrarium – informują strażnicy.

Pyton czeka na właściciela

Jak podkreślają funkcjonariusze, wąż prawdopodobnie uciekł komuś z hodowli, ale nie wykluczają też, że ktoś mógł się go po prostu pozbyć. 

„Właściciela zapraszamy do kontaktu – informują strażnicy.” 

 


Źródło: RMF24
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