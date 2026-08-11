Pyton królewski na ulicy w Jeleniej Górze. Właściciel poszukiwany

Niecodzienne zgłoszenie odebrał w zeszłą środę dyżurny straży miejskiej w Jeleniej Górze. Na ulicy Dębowej pojawił się niecodzienny gość – pyton królewski.
Na miejscu strażnicy miejscy zastali zgłaszającego, który wskazał im leżącego na środku jezdni węża.
Dzięki sprawnej akcji zwierzę zostało zabezpieczone i przekazane pod opiekę specjalisty.
Poprzez dyżurnego wezwano na miejsce osobę zajmującą się takimi przypadkami i opieką nad wężami. Pyton bezpiecznie trafił do terrarium – informują strażnicy.
Pyton czeka na właściciela
Jak podkreślają funkcjonariusze, wąż prawdopodobnie uciekł komuś z hodowli, ale nie wykluczają też, że ktoś mógł się go po prostu pozbyć.
„Właściciela zapraszamy do kontaktu – informują strażnicy.”