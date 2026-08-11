Pyton królewski na ulicy w Jeleniej Górze. Właściciel poszukiwany

RMF24

Na ulicy Dębowej w Jeleniej Górze pojawił się niecodzienny gość – pyton królewski. Zaskakujące zgłoszenie odebrał dyżurny straży miejskiej, który natychmiast wysłał na miejsce patrol.

Niecodzienne zgłoszenie odebrał w zeszłą środę dyżurny straży miejskiej w Jeleniej Górze. Na ulicy Dębowej pojawił się niecodzienny gość – pyton królewski.

Na miejscu strażnicy miejscy zastali zgłaszającego, który wskazał im leżącego na środku jezdni węża.

Pyton Królewski na środku jezdni w Jeleniej Górze. Fot. Straż miejska

Dzięki sprawnej akcji zwierzę zostało zabezpieczone i przekazane pod opiekę specjalisty.

Poprzez dyżurnego wezwano na miejsce osobę zajmującą się takimi przypadkami i opieką nad wężami. Pyton bezpiecznie trafił do terrarium – informują strażnicy.

Pyton czeka na właściciela

Jak podkreślają funkcjonariusze, wąż prawdopodobnie uciekł komuś z hodowli, ale nie wykluczają też, że ktoś mógł się go po prostu pozbyć.

„Właściciela zapraszamy do kontaktu – informują strażnicy.”