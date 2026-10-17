Przełom ws. zoo w Łącznej. Jest porozumienie dotyczące przyszłości zwierząt

RMF24

Jest porozumienie ws. przyszłości zwierząt z zoo w Łącznej (Dolny Śląsk). Doszli do niego podczas wczorajszego spotkania przedstawiciel prokuratury w Świdnicy, policjanci oraz pełnomocnik właściciela zoo. Gospodarzem spotkania był burmistrz Mieroszowa.

„Ustalono, iż zoo po zakończeniu czynności prokuratorskich zostanie przekazane pełnomocnikowi podejrzanego Marcina N. oraz udostępnione dotychczasowym pracownikom celem podjęcia opieki nad zwierzętami” - poinformował w komunikacie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera.

Uzgodniono też, że podejrzani w śledztwie dotyczącym zoo nie będą opiekować się zwierzętami. „Stan zdrowia zwierząt zostanie ponownie sprawdzony przez biegłych, a ich wnioski mogą być podstawą ewentualnej relokacji” - poinformowała prokuratura.

Jak poinformowała w piątek na portalu X dolnośląska policja, działania funkcjonariuszy na terenie zoo w Łącznej, prowadzone na polecenie prokuratury, zostały zakończone.

Zoo pozostanie zamknięte co najmniej do poniedziałku – przekazała pełnomocniczka właściciela prywatnego ogrodu Marta Zając-Ossowska.

Część zwierząt wywieziono, część uciekła

We wtorek prokuratura w asyście policji wkroczyła na teren prywatnego zoo w Łącznej koło Mieroszowa. Dokonano oględzin i zatrzymano pięć osób. Zwierzęta miały zostać zabrane do innych miejsc opieki.

We wtorek i w środę łącznie wywieziono 33 zwierzęta, część za granicę. Działania prokuratury były związane z zawiadomieniem, które złożyli działacze organizacji prozwierzęcych na temat złego traktowania zwierząt w zoo.

Niestety, część zwierząt uciekła poza ogród i jest w tej chwili na wolności. Z ustaleń reporterki RMF FM Martyny Czerwińskiej wynika, że chodzi o daniele, pawie i muflony. Prokuratura nie chciała odpowiedzieć na pytanie, jak do tego doszło. Będzie to przedmiotem śledztwa.

Prokurator twierdzi, że wywóz i zabezpieczanie zwierząt było dokładnie zaplanowane, a harmonogram tego działania dopracowany. Jednak przez eskalację protestu wszystko legło w gruzach, bo umówione fundacje nie chciały odbierać zwierząt.

To wynik naprawdę niewyobrażalnej fali hejtu, który się rozlał. Ci ludzie na swoich profilach otrzymują liczne wyzwiska, część z nich otrzymuje groźby. To doprowadziło do tego, że wszystko to, co zostało zaplanowane, niestety nie doszło do skutku. (...) I tak po kolei wycofywały się wszystkie organizacje i wszystkie osoby, które miały z nami współpracować - relacjonował.

Sąd nie zgodził się na areszt właściciela zoo

W czwartek wieczorem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nie uwzględnił wniosku prokuratury o aresztowanie właściciela zoo. Właściciel placówki i cztery inne osoby usłyszeli zarzuty związane ze znęcaniem się nad zwierzętami.

Prokuratura twierdzi, że w zoo zaniedbywano aż 561 zwierząt. Według śledczych podejrzani mieli świadomie dopuszczać do zadawania im bólu i cierpienia, nie zapewniając odpowiednich warunków bytowania, właściwego żywienia i opieki weterynaryjnej.

Podczas oględzin na terenie ogrodu znaleziono również zakopane kości zwierząt, głównie kopytnych, których śmierć nie została jeszcze wyjaśniona.