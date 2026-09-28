Potężna dziura w bloku. Wybuch gazu na Dolnym Śląsku, mieszkańców ewakuowano

RMF24

Do potężnego wybuchu gazu doszło w bloku w miejscowości Głębowice w gminie Wińsko w województwie dolnośląskim. Jedna poszkodowana osoba trafiła do szpitala.

Policja poinformowała dziś o zdarzeniu, do którego doszło w sobotni poranek 26 września. W bloku w miejscowości Głębowice w gminie Wińsko doszło do wybuchu gazu. Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów oraz pozostałe służby ratunkowe.

Jedna osoba odniosła obrażenia. Ze względu na jej stan konieczny był transport do szpitala przy pomocy śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mieszkańcy bloku zostali ewakuowani.

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Wołowie / Policja

Gaz może stanowić śmiertelne zagrożenie

Wybuch gazu może w krótkim czasie doprowadzić do poważnego zagrożenia życia i zdrowia, pożaru oraz znacznych zniszczeń budynku. Dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie instalacji i urządzeń gazowych oraz reagowanie na każdą sytuację, w której wyczuwamy zapach gazu. Jeżeli poczujesz ulatniający się gaz:

nie używaj otwartego ognia,

nie włączaj ani nie wyłączaj urządzeń elektrycznych,

jeśli jest to bezpieczne, zakręć dopływ gazu,

opuść budynek i ostrzeż znajdujące się w nim osoby,

z bezpiecznego miejsca zadzwoń pod numer 112 - szybka reakcja może uratować życie.