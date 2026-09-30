Polska uczelnia medyczna wśród światowych gigantów. UMW zdobył najlepszy wynik w kraju

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Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu osiągnął historyczny sukces, awansując do grona 500 najlepszych uczelni świata według najnowszego rankingu Times Higher Education World University Rankings 2027. To najwyższa pozycja w historii tej polskiej uczelni, która jednocześnie została liderem wśród krajowych uniwersytetów.

Rekordowy awans w prestiżowym rankingu

W tegorocznej edycji prestiżowego zestawienia sklasyfikowano aż 2297 uczelni z całego świata. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się w przedziale 451–500, poprawiając swój wynik z ubiegłego roku, kiedy to zajmował miejsce w przedziale 501–600. To najlepszy rezultat w historii uczelni w jednym z najważniejszych światowych rankingów akademickich.

Jakość badań kluczem do sukcesu

Ranking Times Higher Education ocenia nie tylko liczbę publikacji czy cytowań, ale przede wszystkim doskonałość badań oraz ich wpływ na światową naukę. Wrocławska uczelnia wyróżnia się właśnie w tej kategorii, a jej wynik w obszarze środowiska badawczego systematycznie rośnie.

Ten awans pokazuje, że konsekwentne inwestowanie w jakość badań przynosi efekty. Dziś chcemy iść krok dalej – budować silne, międzynarodowe zespoły zdolne nie tylko uczestniczyć w światowej nauce, ale także inicjować i prowadzić najważniejsze projekty badawcze – podkreśla rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

Międzynarodowe projekty i współpraca

Dobrym przykładem międzynarodowej aktywności uczelni jest projekt RAPTOR-HF o wartości 30 mln euro, realizowany w ramach programu Horizon Europe Teaming for Excellence we współpracy z Charité – Universitätsmedizin Berlin oraz University of Oxford.

Takie partnerstwa pozwalają wrocławskiej uczelni wzmacniać potencjał badawczy, przyciągać wybitnych naukowców i budować ośrodek zdolny do prowadzenia badań na światowym poziomie.

Nowoczesne kształcenie przyszłych lekarzy

Awans Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wpisuje się w trend wzmacniania pozycji polskich uczelni w międzynarodowych rankingach. Coraz większe znaczenie mają nie tylko skala działalności naukowej, ale przede wszystkim jakość i oddziaływanie badań oraz obecność w międzynarodowych sieciach badawczych.

Jakość uniwersytetu medycznego mierzy się również tym, jak przygotowuje kolejne pokolenia lekarzy i naukowców. Chcemy, aby studenci i doktoranci od początku uczyli się medycyny opartej na dowodach, rozumieli, jak powstaje wiedza naukowa, i mieli możliwość włączania się w badania. Kształcimy nie tylko dobrych specjalistów, ale ludzi przygotowanych do rozwijania medycyny – krytycznie myślących, otwartych na nowe technologie i potrafiących łączyć pracę kliniczną z nauką – zaznacza rektor.

Historyczny awans Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu to nie tylko powód do dumy, ale także dowód na to, że polska nauka ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej.

Uczelnia zapowiada dalsze inwestycje w badania i rozwój, by utrzymać i wzmacniać swoją pozycję w światowej czołówce.