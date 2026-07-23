Podrzucili niewybuchy przy galerii handlowej. 34-latek zatrzymany, policja szuka drugiego sprawcy

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Policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o podrzucenie w środę niewybuchu do kosza na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna.

170 osób ewakuowanych

Do niebezpiecznego incydentu doszło w środę wieczorem w centrum Jeleniej Góry. Policja otrzymała zgłoszenie o podejrzanym przedmiocie przypominającym niewybuch z czasów II wojny światowej. Znajdował się w koszu na śmieci przy jednej z galerii handlowych. Służby ewakuowały około 170 osób z galerii oraz okolicznych budynków.

Policja ewakuowała ok. 170 osób, zdj. Policja Jelenia Góra / Policja

To były miny przeciwpiechotne

Policyjni pirotechnicy zabezpieczyli dwa niewybuchy – jeden w koszu na śmieci, drugi w pobliskich zaroślach. Według wstępnych ustaleń były to miny przeciwpiechotne, jednak nie wiadomo jeszcze, czy miały charakter bojowy, czy ćwiczebny.

Pomogły nagrania z monitoringu

Na podstawie nagrań z monitoringu oraz innych zebranych informacji policjanci szybko wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niebezpiecznych przedmiotów. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali jednego z nich, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry. Mężczyzna został umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe – przekazała w czwartek rzeczniczka jeleniogórskiej policji podinspektor Edyta Bagrowska.

Drugi z podejrzanych jest nadal poszukiwany przez funkcjonariuszy.

Co grozi mężczyznom?

Za sprowadzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ostateczna kwalifikacja prawna czynu będzie uzależniona od wyników dalszego postępowania – podkreśliła podinspektor Bagrowska.