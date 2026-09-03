Pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu. „GW” ujawnia, kim może być trzeci napastnik

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Policja zna tożsamość trzeciego z podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary z Ukrainy we Wrocławiu i od ponad miesiąca prowadzi jego poszukiwania. Dwaj inni podejrzani - 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. - zostali zatrzymani tuż po zdarzeniu. Po przedstawieniu im zarzutów trafili do aresztu.

Brutalne pobicie pary Ukraińców. Policja szuka trzeciego podejrzanego

Nadal prowadzone są czynności zmierzające do zatrzymania trzeciego z podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu pod koniec lipca - powiedziała w czwartek st. asp. Anna Nicer z biura prasowego wrocławskiej policji. Funkcjonariusze znają jego tożsamość, ale jej nie ujawniają. Podobnie jak tego, czy poszukiwania prowadzone są w kraju, czy za granicą.

Według „Gazety Wyborczej” poszukiwany to Jarosław R. Mężczyzna, jak podaje gazeta, był związany z gangiem „Kapcia”, który działał na Dolnym Śląsku w latach 90. Przestępcy zajmowali się wymuszaniem haraczy oraz handlem bronią i narkotykami. R. został przed laty skazany za działalność gangsterską, m.in. za rozczłonkowanie zwłok ofiary zabójstwa.

Pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu. Zarzuty dla sprawców

Do agresji wobec obywateli Ukrainy doszło 26 lipca na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Trzech mężczyzn pobiło 20-letnią kobietę i 21-letniego mężczyznę. Zdarzenie zarejestrowano na filmie, który trafił do internetu.

Wkrótce po zdarzeniu policja zatrzymała 45-letniego Adama C. oraz 27-letniego Tomasza M. Adam C., ps. Cycu, to „gangster z więzienną przeszłością i bokser”, związany z federacją Gromda organizującą walki na gołe pięści.

Wrocławska prokuratura postawiła C. zarzuty pobicia oraz stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Śledczy zakwalifikowali ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. usłyszał dodatkowo zarzut popełnienia przestępstwa w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku więzienia. Tomasz M. również podejrzany jest o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Grozi mu pięć lat więzienia.

Obaj mężczyźni decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.

Gang „Kapcia” i zabójstwo ochroniarza

O działalności gangu „Kapcia” zrobiło się głośno po zabójstwie ochroniarza klubu nocnego „Julia” w Szklarskiej Porębie w styczniu 1997 roku. Jak wynika z ustaleń „Gazety Wyborczej”, grupa wdała się wówczas w konflikt z Jackiem S., który pracował w lokalu jako ochroniarz. Mężczyzna został pobity i postrzelony, a następnie wywieziony do lasu, gdzie został zamordowany. Jego zwłoki odnaleziono dopiero cztery lata później. Nie udało się natomiast odnaleźć wszystkich odciętych części ciała.

Według „Wyborczej” Jarosław R. został skazany w związku z tą sprawą na łączną karę trzech i pół roku więzienia. Sąd przypisał mu pobicie ochroniarza, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz utrudnianie postępowania poprzez rozczłonkowanie zwłok. Jak podaje gazeta, skazanie uległo już zatarciu. Oznacza to, że w związku z obecnym postępowaniem Jarosław R. nie będzie odpowiadał w warunkach recydywy.