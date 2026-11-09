Po strzelaninie w Krakowie Wrocław wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

RMF24

Wrocław wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. W najbliższych dniach na ulicach miasta pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej, a w popularnych miejscach zamontowane zostaną dodatkowe zabezpieczenia. To reakcja na sobotnią strzelaninę w stolicy Małopolski, w której zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Wrocław wyciąga wnioski z tragicznych wydarzeń, które rozegrały się w weekend w Krakowie i zwiększa bezpieczeństwo przed jarmarkiem bożnonarodzeniowym. Świąteczne miasteczko ruszy 20 listopada.

Władze Wrocławia podjęły decyzję o skierowaniu dodatkowych patroli policji i straży miejskiej nie tylko na wrocławski Rynek, ale także do innych uczęszczanych miejsc, w tym centrów handlowych. Wzmocnione kontrole obejmą również wjazdy do ścisłego centrum Starego Miasta, gdzie już wcześniej ustawiono betonowe bariery.

Nowe zabezpieczenia i zestawy ratunkowe

Obecnie na terenie Wrocławia znajduje się blisko 80 betonowych zapór. Władze miasta zapowiedziały zakup kolejnych barier, zarówno betonowych, jak i mobilnych, które mają być wykorzystywane podczas imprez i zgromadzeń.

Nowe zapory mają być dostępne jeszcze przed rozpoczęciem tradycyjnego jarmarku bożonarodzeniowego. Dodatkowo, miasto zdecydowało się na zakup kilkudziesięciu zestawów do tamowania krwi, które mają być zainstalowane w widocznych i łatwo dostępnych miejscach podczas jarmarku.

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Chcemy w ten sposób maksymalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzeń podobnych do tych, z którymi mieliśmy do czynienia w Krakowie - podkreślił Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Policja apeluje o czujność

Zastępca komendanta miejskiego policji we Wrocławiu, mł. insp. Sławomir Kukuś, zapowiedział, że dodatkowe patrole pojawią się m.in. w centrach handlowych i innych miejscach, gdzie obecność funkcjonariuszy jest szczególnie potrzebna. Policja podkreśla, że działania mają przede wszystkim charakter prewencyjny, a zwiększona liczba funkcjonariuszy ma umożliwić szybką reakcję w sytuacji zagrożenia.

Apelujemy o spokój i rozsądek, ale także o czujność. Warto pamiętać o zasadzie 4U: uważaj, uciekaj, ukryj się, a jeśli nie ma innego wyjścia i czujesz się na siłach – udaremnij atak - przypomina ssp. szt. Anna Nicer z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Ostrów Tumski także pod ochroną

Dodatkowe zabezpieczenia obejmą również Ostrów Tumski. Straż miejska zabezpieczy wjazdy ze wszystkich stron, w tym od ul. Wyszyńskiego i mostu Tumskiego, znanego jako Most Zakochanych.

Tragiczne wydarzenia w Krakowie

Przypomnijmy, że w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny. Ubrany w mundur 24-latek wjechał autem na Rynek i otworzył ogień do przypadkowych ludzi. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawca też został poszkodowany i zatrzymany przez policjantów.

Dzisiaj nad ranem zamachowiec zmarł w jednym z krakowskich szpitali.

Wrocławskie służby zapewniają, że robią wszystko, by mieszkańcy i turyści mogli czuć się bezpiecznie.