Pałace, wygasłe wulkany i Karkonosze. Najpiękniejsze trasy rowerowe na Dolnym Śląsku

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Dolny Śląsk to region, który zachwyca różnorodnością krajobrazów, bogactwem zabytków i wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Dla miłośników rowerowych wypraw przygotowano tu setki kilometrów znakomicie oznakowanych tras o zróżnicowanym stopniu trudności. Sprawdź pięć najciekawszych propozycji, które pozwolą odkryć uroki regionu z perspektywy dwóch kółek.

Rowerowa obwodnica Jeleniej Góry. Wyzwanie z widokiem na Karkonosze

Jedną z najbardziej imponujących tras rowerowych na Dolnym Śląsku jest zielony szlak wokół Jeleniej Góry. Obwodnica o długości ponad 100 kilometrów prowadzi przez malownicze okolice Kotliny Jeleniogórskiej i pasma Rudaw Janowickich, gwarantując rowerzystom zarówno sportowe emocje, jak i niezapomniane wrażenia krajoznawcze. Trasa wiedzie przez Karkonoski Park Narodowy i parki krajobrazowe. Po drodze czekają na uczestników liczne atrakcje, takie jak zamek Chojnik, pałac Wojanów, Jezioro Modre czy Wzgórze Krzywoustego.

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Zdecydowana większość szlaku to drogi asfaltowe lub szutrowe, jednak nie brakuje tu także wymagających podjazdów i odcinków o bardziej górskim charakterze. Obwodnica jest doskonałą propozycją dla osób o dobrej kondycji, posiadających rowery górskie lub trekkingowe. Całość trasy można pokonać w jeden dzień, jednak wielu rowerzystów decyduje się na podział wyprawy na dwa etapy, z noclegiem.

Szlak zachwyca nie tylko przyrodą, ale i liczbą zabytków. Pałac Paulinum, zamek Księcia Henryka, pałac Łomnica czy urokliwe wsie, takie jak Mysłakowice, Wojanów i Karpniki, to miejsca, w których warto zatrzymać się na chwilę odpoczynku i degustację miejscowych przysmaków.

Dolina Pałaców i Ogrodów

Dla miłośników historii i architektury idealnym wyborem będzie trasa Doliny Pałaców i Ogrodów. Ten niemal 100-kilometrowy szlak prowadzi przez najpiękniejsze rezydencje Dolnego Śląska, prezentując bogactwo stylów architektonicznych i parkowych koncepcji. Na trasie znajdują się m.in. Pałac Paulinum, zamek Księcia Henryka w Staniszowie oraz Pałac Łomnica.

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Szlak wiedzie przez malownicze okolice Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich i Pogórza Izerskiego. Poza zabytkami na rowerzystów czekają urokliwe miasteczka i wsie, np. Mysłakowice, Wojanów czy Karpniki. Dobrze oznakowana trasa prowadzi głównie drogami asfaltowymi i utwardzonymi szutrami.

Wśród licznych atrakcji warto wymienić ruiny zamku Bolczów, wieżę widokową na wzgórzu Grodna czy domek marmurowy w Karpnikach. Na amatorów pięknych widoków czekają punkty obserwacyjne na Czartaku czy Krzyżnej Górze, a zmęczeni podróżnicy mogą odpocząć w licznych wiatach i gospodach podających lokalne przysmaki.

Śladami legend i dawnych kultów

Ślęża, nazywana śląskim Olimpem, to kolejne miejsce warte odwiedzenia podczas rowerowej wyprawy. 55-kilometrowa trasa okrążająca masyw prowadzi przez malownicze wsie i miasteczka jak m.in. Sobótka, Sulistrowiczki czy Będkowice. Oprócz spektakularnych widoków na Ślężę i otaczający ją krajobraz, na szlaku można podziwiać liczne zabytki – romańską rotundę św. Gotarda, drewniany kościół św. Jacka czy zamek Topacz.

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Trasa wokół Ślęży jest stosunkowo łatwa, choć nie brakuje na niej podjazdów. Drogi asfaltowe są w dobrym stanie, a całość szlaku nadaje się zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i bardziej zaawansowanych rowerzystów.

Rowerowa podróż przez dolinę rzeki

Dolina Odry to jedna z najdłuższych tras rowerowych Dolnego Śląska. Szlak liczy aż 200 kilometrów i prowadzi od granicy z Czechami do Wrocławia. Trasa biegnie w większości wałami przeciwpowodziowymi oraz drogami asfaltowymi, co czyni ją stosunkowo łatwą, choć wymaga dobrej kondycji z uwagi na dystans.

Na trasie można podziwiać nie tylko piękno nadodrzańskich krajobrazów, ale i liczne zabytki: renesansowy zamek Piastów w Brzegu Dolnym, opactwo cystersów w Lubiążu, gotycki kościół w Wołowie czy barokowy pałac w Ścinawie. Odrzańska Trasa Rowerowa to także doskonała okazja do poznania historii regionu – na szlaku znajdują się m.in. gotycki most w Brzegu Dolnym, barokowy kościół w Prochowicach oraz pałac Hatzfeldów w Żmigrodzie.

Nie brakuje także atrakcji przyrodniczych – Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry to miejsce, gdzie można obserwować liczne gatunki ptaków i roślin. Na trasie przygotowano miejsca odpoczynku, a także biwaki.

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Szlak po wygasłych wulkanach

Dla osób poszukujących niecodziennych wrażeń idealny będzie szlak po wygasłych wulkanach. Ta wyjątkowa, 36-kilometrowa trasa prowadzi przez niezwykły krajobraz Pogórza Kaczawskiego, ukształtowany przez dawną aktywność wulkaniczną. Czerwony szlak wiedzie przez wzgórza będące pozostałościami po wulkanach.

Na trasie warto zaplanować postoje w Wąwozie Myśliborskim, Leszczynie czy Dobkowie, gdzie znajduje się Sudecka Zagroda Edukacyjna – miejsce, w którym można dowiedzieć się więcej o wulkanicznej przeszłości regionu.

Szlak wiedzie głównie drogami asfaltowymi i szutrowymi, nie sprawiając większych trudności. Nie brakuje tam jednak miejsc z bardziej stromymi podjazdami.

Oprócz czerwonego szlaku dostępne są również inne trasy o zróżnicowanej trudności jak np. czarny szlak wokół Ostrzycy Proboszczowickiej czy zielona pętla z Dobkowa. Na turystów czekają też punkty widokowe, takie jak wieża na Czartowskiej Skale czy platforma na Wilczej Górze.

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Dolny Śląsk – region idealny na rowerowe wyprawy

Dolny Śląsk oferuje ponad 8000 km szlaków o zróżnicowanej trudności – od łatwych, rodzinnych pętli, po wymagające technicznie górskie szlaki. Malownicze krajobrazy, zabytkowe rezydencje, tajemnicze ruiny, wyjątkowe zjawiska przyrodnicze i bogata infrastruktura turystyczna sprawiają, że Dolny Śląsk pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na rowerowej mapie Polski. Każdy, niezależnie od kondycji i doświadczenia, znajdzie tu trasę idealnie dopasowaną do swoich potrzeb.

Źródło: Blog rowerowy kross.pl