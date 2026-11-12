Pałac w Bożkowie zostanie uratowany? Po latach impasu jest nadzieja

RMF24

Po latach sporów i bezskutecznych prób ratowania zabytkowej rezydencji w Bożkowie pojawił się przełom. Sąd prawomocnie oddalił zażalenie dotychczasowego właściciela, dzięki czemu syndyk może przejąć pałac i przygotować go do sprzedaży. Co ważne, są już pierwsi zainteresowani zakupem. To daje nadzieję, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Dolnego Śląska wreszcie doczeka się ratunku.

Piękny pałac popada w ruinę - napisali wiosną do rmf24.pl rozgoryczeni i zmartwieni mieszkańcy Bożkowa. Zabytkowy XVI-wieczny gmach uchodzi za jedną z największych atrakcji regionu. Niektórzy mówią o nim: polski Disneyland. Obecny, imponujący kształt zawdzięcza przebudowom z XIX wieku, kiedy należał do rodziny von Magnis.

Od wielu lat pałac pozostaje jednak zamknięty dla turystów, a jego stan cały czas się pogarsza. Kiedy zawalił się fragment dachu, mieszkańcy uznali, że czara goryczy się przelała. Ten pałac powoli staje się ruiną, boimy się, że w bardzo niedalekiej przyszłości stanie się jedną wielką lawiną gruzu – mówił reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej sołtys Bożkowa, Tomasz Pietrzyk. Pałac jest obecnie w takim stanie, że ze względów bezpieczeństwa odradza się wchodzenie na jego teren.

Światełko w tunelu

Właścicielka, która odkupiła pałac od swojego męża – poprzedniego właściciela skazanego przez sąd – ignorowała wszelkie nakazy konserwatora zabytków i nie podejmowała żadnych prac zabezpieczających. Nie pomagały grzywny ani zawiadomienia do prokuratury.

Po naszej interwencji sprawa nabrała tempa. Wojewódzki Konserwator Zabytków złożył wniosek o upadłość firmy właścicielki pałacu, a Sąd Okręgowy w Wałbrzychu uniemożliwił jej przeniesienie prawa własności na inną osobę. Dzięki temu piękny zabytek może zostać sprzedany przez syndyka i wyremontowany przez nowego właściciela.

Trzech potencjalnych kupców

Jak ustaliła nasza reporterka, jest już trzech zainteresowanych kupnem. Oby bardziej odpowiedzialnych, bo mamy dość wieloletniej batalii - mówią mieszkańcy, którzy pokładają ogromne nadzieje po przełomowych decyzjach w tej sprawie. Ten pałac to prawdziwa perełka. Totalnie zmarnowany potencjał. Należy do najpiękniejszych, a jednocześnie najbardziej zaniedbanych pałaców w Polsce. Doprowadzić go takiego stanu to niewybaczalna rzecz - mówią RMF FM mieszkańcy Bożkowa.

Każdy z inwestorów będzie musiał zostać zweryfikowany. Sam zakup nie gwarantuje bowiem uratowania rezydencji. Potrzebne są duże nakłady finansowe, odpowiedni plan remontu i współpraca ze służbami konserwatorskimi. Konieczne będzie przede wszystkim zabezpieczenie budynku, remont dachu i powstrzymanie dalszej degradacji.