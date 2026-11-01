Ostrze w cukierku po Halloween. Niepokojące odkrycie na Dolnym Śląsku

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Niebezpieczne znalezisko w jednym ze słodyczy przyniesionych przez dzieci z halloweenowej zabawy. W powiecie ząbkowickim na Dolnym Śląsku rodzice odkryli w cukierku ostry metalowy przedmiot, najprawdopodobniej ostrze wyjęte z temperówki. Jak przekazał RMF FM komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, policja prowadzi intensywne czynności w celu zidentyfikowania sprawcy.

Ostrze w cukierku. Policja szuka sprawcy

Do zdarzenia doszło podczas halloweenowej zabawy, w trakcie której dzieci odwiedzały okoliczne domy i zbierały słodycze. Po powrocie do domu rodzice jednej z dziewczynek zauważyli, że w cukierku znajduje się metalowy element o ostrych krawędziach. Wstępne ustalenia wskazują, że mogło to być ostrze pochodzące z temperówki. Rodzice niezwłocznie zgłosili sprawę policji.

Funkcjonariusze z Ząbkowic Śląskich ustalają obecnie, w którym miejscu dziecko otrzymało niebezpieczny łakoć.

Ustaliliśmy, z którymi dziećmi dziewczynka zbierała cukierki i w jakich domach cukierki były wręczane dzieciom. Prowadzimy teraz intensywne czynności, aby zidentyfikować osobę, która dopuściła się tak skrajnie nieodpowiedzialnego i niebezpiecznego zachowania – powiedział RMF FM komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Podejrzane cukierki także w Kołobrzegu i Mysłowicach

W weekend w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o podobnych incydentach w innych częściach Polski. Internauci informowali o podejrzanych słodyczach między innymi w Kołobrzegu i Mysłowicach.

Policjanci z tych miejscowości nie otrzymali jednak oficjalnych zawiadomień dotyczących takich zdarzeń. Doniesienia publikowane w internecie nie zostały więc dotychczas potwierdzone przez służby.

Ostrze w słodyczach. Co grozi sprawcy?

Nie jest to pierwszy raz, kiedy w okresie Halloween pojawiają się doniesienia o niebezpiecznych przedmiotach znajdowanych w słodyczach. Policja przypomina, że celowe umieszczenie ostrego elementu w jedzeniu może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka.

W zależności od okoliczności takie zachowanie może zostać zakwalifikowane jako narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Artykuł 160 Kodeksu karnego przewiduje za takie przestępstwo karę do trzech lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje do rodziców. Sprawdźcie słodycze dzieci

Po halloweenowej zabawie rodzice i opiekunowie powinni dokładnie sprawdzić wszystkie słodycze przyniesione przez dzieci do domu. Szczególną uwagę należy zwrócić na uszkodzone lub naruszone opakowania, nietypowy wygląd cukierków oraz wszelkie obce przedmioty znajdujące się w ich wnętrzu.