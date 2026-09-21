Od września nowe zasady na cmentarzach. Te odpady trzeba wyrzucać gdzie indziej

RMF24

Na wrocławskich cmentarzach komunalnych pojawiły się nowe zasady segregacji odpadów. Nie wszystkie śmieci będzie można wyrzucić w tych samych miejscach co dotychczas. Sprawdź, gdzie teraz składować znicze, kwiaty, szkło i tworzywa sztuczne.

Nowe rozmieszczenie pojemników na cmentarzach

Od września na wszystkich wrocławskich cmentarzach komunalnych obowiązuje nowe rozmieszczenie części pojemników. Przy alejkach nadal pozostają kontenery na odpady BIO oraz odpady zmieszane, natomiast pojemniki przeznaczone na szkło i tworzywa sztuczne przeniesiono w okolice głównych wejść.

Do brązowych pojemników na BIO powinny trafiać przede wszystkim odpady roślinne, takie jak kwiaty czy liście. W portierniach mają być również dostępne specjalne worki ułatwiające ich zbieranie.

Z kolei do odpadów zmieszanych należy wyrzucać m.in. zużyte znicze i wkłady, sztuczne kwiaty, wieńce oraz wiązanki. Tego typu odpady często są wykonane z połączonych materiałów, takich jak szkło, plastik, metal, tkaniny czy parafina. W takiej postaci nie można ich łatwo poddać recyklingowi.

Szkło i plastik przy głównych bramach

Kontenery na szkło i tworzywa sztuczne znajdują się przy głównych wejściach na cmentarze, więc tam należy wyrzucać szklane i plastikowe opakowania przyniesione na teren nekropolii. W części lokalizacji dostępne są także pojemniki na papier.

Osobno należy postępować ze zużytymi bateriami oraz zniczami elektrycznymi, które powinny trafiać do PSZOK-ów, SZOP-ów lub specjalnych pojemników znajdujących się w sklepach.

Tysiące ton odpadów i miliony złotych na ich zagospodarowanie

Skala problemu jest duża. Wrocławskie cmentarze komunalne wytwarzają około 2700 ton odpadów rocznie. Ich odbiór oraz zagospodarowanie pochłaniają około 4 miliony złotych z miejskiego budżetu.

Władze Wrocławia zachęcają mieszkańców do ograniczania ilości plastiku wykorzystywanego do dekorowania grobów. Apelują również o wybieranie naturalnych kwiatów i ozdób wykonanych z materiałów, które można łatwiej ponownie wykorzystać lub przetworzyć.