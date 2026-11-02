Nowe parkomaty na ulicach Wrocławia. Kiedy zaczną pobierać opłaty?

RMF24

Na ulicach Wrocławia pojawiły się pierwsze parkomaty nowej generacji. To początek dużych zmian w organizacji parkowania w mieście. Nowe urządzenia będą prostsze w obsłudze, a kierowcy zyskają więcej możliwości płatności. Opłaty w nowym systemie ruszą jednak dopiero 1 lutego 2027 roku.

Pierwsze urządzenia zamontowano przy pl. Solidarności. Montaż kolejnych zaplanowano między innymi przy pl. Orląt Lwowskich oraz ulicach Sokolniczej, Zelwerowicza, Iwana Pawłowa, Piłsudskiego, Tęczowej, Wysokiej, Pochyłej i Zdrowej. Nowe parkomaty będą początkowo stały obok dotychczasowych. Dzięki temu mieszkańcy zobaczą, jak zmieni się system, zanim zacznie on obowiązywać

To początek wymiany aż 700 urządzeń, które do lutego 2027 roku zastąpią dotychczasowy system płatnego parkowania. Na razie nowe parkomaty nie przyjmują jeszcze opłat – mają służyć mieszkańcom do zapoznania się z ich obsługą.

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania

Wymiana parkomatów to element szerszych zmian. Od lutego 2027 roku strefa płatnego parkowania obejmie kolejne ulice Wrocławia. Celem jest zwiększenie dostępności miejsc postojowych dla mieszkańców oraz poprawa rotacji pojazdów.

Chcemy, żeby mieszkańcy mieli większą szansę na zaparkowanie w pobliżu własnego domu. Na wielu ulicach miejsca przez cały dzień zajmują samochody osób, które przyjeżdżają do Wrocławia na studia czy do pracy – podkreśla Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Mieszkańcy spełniający warunki abonamentu będą mogli parkować w swojej podstrefie za ułamek standardowej opłaty. W 2026 roku abonament na pierwszy samochód w Strefie Płatnego Parkowania kosztuje 19 zł miesięcznie lub 192 zł rocznie, a w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania – 28 zł miesięcznie lub 288 zł rocznie.

Prosta obsługa i płatności mobilne

Nowe parkomaty wyposażone są w kolorowe, dotykowe ekrany. Kierowcy będą mogli zapłacić za postój kartą zbliżeniową, telefonem z funkcją NFC, BLIK-iem, a niektóre urządzenia przyjmą także monety. System będzie dostępny w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.

Nowością będzie możliwość otrzymania potwierdzenia płatności SMS-em. Bilet nie będzie musiał być umieszczany za szybą – opłata zostanie przypisana do numeru rejestracyjnego pojazdu.

Parkomat powinien być tak prosty w obsłudze jak współczesny telefon. Dotykowy ekran, czytelne komunikaty, kilka czynności i opłata wniesiona. Właśnie takie urządzenia wprowadzamy – wyjaśnia Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Na ulicach Wrocławia pojawiają się już nowe znaki informujące o płatnym parkowaniu, jednak na razie są przekreślone – to sygnał, że opłaty jeszcze nie obowiązują. Montaż wszystkich 700 nowych parkomatów potrwa do połowy grudnia 2026 roku.

Nowym operatorem systemu zostanie City Parking Group, która przejmie obsługę strefy od 1 lutego 2027 roku.