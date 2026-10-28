Nie żyje wieloletni prezes wrocławskiego zoo. Radosław Ratajszczak miał 69 lat

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W wieku 69 lat zmarł Radosław Ratajszczak, wieloletni prezes ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. Przez 15 lat kierował jedną z największych atrakcji Dolnego Śląska, wprowadzając liczne innowacje i rozbudowując zoo o nowe wybiegi oraz słynne Afrykarium.

O śmierci byłego prezesa ZOO Wrocław poinformował w komunikacie Urząd Miejski Wrocławia. Radosław Ratajszczak zmarł w środę rano. Miał 69 lat.

Kierował wrocławskim ogrodem zoologicznym przez 15 lat. W czasie jego kadencji ogród przeszedł gruntowną modernizację i rozbudowę.

„W tym czasie ZOO Wrocław zyskało nowe wybiegi i pawilony, a w 2014 roku otwarto Afrykarium, jedną z największych atrakcji Dolnego Śląska. Z jego inicjatywy powstała Fundacja ZOO Wrocław »DODO«, wspierająca ochronę zagrożonych gatunków na całym świecie” - piszą wrocławscy urzędnicy.

Urzędnicy przypomnieli również, że były prezes był przekonany, iż głównym sensem istnienia nowoczesnego zoo jest ochrona gatunkowa.

Po zakończeniu pracy we Wrocławiu zajmował się ochroną naczelnych w Wietnamie.