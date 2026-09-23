Nie żyje ksiądz egzorcysta Wojciech Drab. Zginął w wypadku motocyklowym

RMF24

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 426 w Olszowej, w pobliżu węzła autostrady A4.

Według wstępnych ustaleń policji, ks. Drab podróżował motocyklem BMW w kierunku Strzelec Opolskich. Po przejechaniu ronda, z nieustalonych jeszcze przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znaki drogowe. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia kapłana nie udało się uratować.

Diecezjalny portal DAI24 informuje, że kapłan jechał na spotkanie egzorcystów.

Okoliczności wypadku badają policja i prokuratura.

Proboszcz parafii św. Barbary pełnił posługę egzorcysty

Ks. Wojciech Drab był postacią znaną i cenioną nie tylko w diecezji świdnickiej. Od 2015 roku pełnił posługę egzorcysty, a od lipca 2025 roku był proboszczem parafii św. Barbary na wałbrzyskim Starym Zdroju. Wcześniej przez siedem lat kierował parafią św. Mikołaja w Doboszowicach. Duchowny angażował się również w działalność rekolekcyjną – głosił rekolekcje m.in. w Duszpasterstwie Akademickim „Most” we Wrocławiu.

Był także aktywny w internecie. Jego kanał na YouTube „Parafia Doboszowice” zgromadził blisko 11 tysięcy subskrybentów.

Ksiądz był również pasjonatem motocykli. Należał do Kapłańskiego Klubu Motocyklowego God’s Guards i aktywnie uczestniczył w życiu tej społeczności. Zaledwie kilka dni przed tragicznym wypadkiem prowadził rekolekcje dla 72 księży motocyklistów z całej Polski. Podczas kończącej je Eucharystii w Bardzie przypominał, że Bóg kocha człowieka nawet w jego największym upadku.

Wierni żegnają duchownego

Informację o śmierci duchownego opublikowała na Facebooku Parafia św. Barbary w Wałbrzychu. Poruszyła ona wielu wiernych. W sieci pojawiły się setki komentarzy, w których internauci wspominają duchownego jako osobę pełną wiary, oddania i pasji.

„Wspaniały kapłan, mój mistrz! Jego medytacje to skarb dla duszy” – napisała jedna z internautek. „Był dla mnie autorytetem i wzorem kapłana” - czytamy w innym wpisie.