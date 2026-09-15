„Nie możemy dłużej czekać”. W Stroniu Śląskim mówią „dość”

RMF24

Mijają dwa lata od katastrofalnej powodzi na Ziemi Kłodzkiej i przerwania zapory w Stroniu Śląskim. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wciąż nie ustaliła, kto odpowiada za przerwanie tamy 15 września 2024 roku. Poszkodowani obawiają się, że przeciągające się śledztwo może utrudnić im dochodzenie odszkodowań. Spółdzielnia mieszkaniowa w Stroniu Śląskim złożyła do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. „Nie możemy dłużej czekać” - mówi RMF FM Tomasz Mazurek.

Dwa lata po powodzi w Stroniu Śląskim

15 września 2024 roku na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Ziemi Kłodzkiej. To właśnie wtedy intensywne opady doprowadziły do gwałtownego wzrostu poziomu rzek i przerwania zapory w Stroniu Śląskim. Fala wody, porównywana do tsunami, w krótkim czasie zniszczyła domy, drogi, mosty, zakłady pracy i elementy infrastruktury. Tysiące mieszkańców straciło dorobek życia.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy od dwóch lat prowadzi postępowanie mające wyjaśnić przyczyny katastrofy i ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za przerwanie zapory. Jednym z kluczowych elementów śledztwa jest sprawdzenie, czy na stan wału mogły mieć wpływ prace prowadzone przez Wody Polskie. Eksperci Politechniki Wrocławskiej analizują m.in., czy wykonywane wcześniej prace naziemne na wale, który następnie pękł pod naporem wody, mogły przyczynić się do katastrofy.

Termin przedstawienia ich wniosków był już przekładany. Jak usłyszała w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, obecnie wyniki mają zostać ujawnione do 30 września. To właśnie na te ustalenia czekają mieszkańcy Stronia Śląskiego.

„Nie możemy dłużej czekać”

Przeciągające się śledztwo budzi coraz większą frustrację poszkodowanych. Obawiają się oni, że bez ustalenia odpowiedzialności za przerwanie zapory trudniej będzie dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

Nie możemy dłużej czekać – mówi reporterce RMF FM Tomasz Mazurek ze spółdzielni w Stroniu Śląskim.

Postępowanie prokuratorskie, które jest prowadzone – nie wiem, czy nie opieszale – wstrzymuje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wstrzymuje ustalenie kwestii odpowiedzialności, a co za tym idzie buduje niepewność.

Spółdzielnia mieszkaniowa w Stroniu Śląskim skierowała więc do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

Powódź zniszczyła dorobek życia tysięcy osób

Państwo wydało już 11 miliardów złotych na odbudowę miast i domów na terenach powodziowych, ale lista potrzeb wciąż jest długa. Za tymi liczbami kryją się przede wszystkim historie ludzi. Dla wielu mieszkańców powódź oznaczała utratę części albo całości dorobku życia. Wiele osób do dziś korzysta z pomocy psychologicznej.

Jak dziś wyglądają tereny dotknięte powodzią? Najwolniej postępuje odbudowa w Lądku-Zdroju. Spacerując po mieście, można odnieść wrażenie, że do katastrofalnej powodzi doszło całkiem niedawno. Inaczej sytuacja wygląda w Stroniu Śląskim, gdzie wyremontowano już najważniejsze ulice, w tym ulicę Nadbrzeżną.

Cała odbudowa ma jednak potrwać jeszcze 5–6 lat. Oznacza to, że dwa lata po powodzi miasto nie jest nawet w połowie procesu. Rząd zapewnia, że ma to być odbudowa „z plusem” – tak, by tereny dotknięte powodzią po zakończeniu prac wyglądały lepiej niż przed katastrofą.

W Lądku-Zdroju planowana jest m.in. budowa deptaka, który połączy starówkę z częścią zdrojową. W Stroniu Śląskim, w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się budynek policji, ma powstać reprezentacyjny, zielony plac. To element większego planu odbudowy miejscowości zniszczonych przez powódź.