Największa od lat inwestycja na Dolnym Śląsku. To ma być technologiczne serce Polski

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Amerykański gigant zrezygnował, ale Dolny Śląsk nie musiał długo czekać na następcę. Opuszczone przez Intela działki pod Wrocławiem przejmie potężne tajwańskie stowarzyszenie TEEMA. W planach jest budowa ogromnego parku technologicznego za miliardy dolarów, który do 2028 roku stworzy dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy.

Inwestycja TEEMA w Miękini – co wiemy o projekcie?

Dolny Śląsk od lat przyciąga inwestorów z całego świata, jednak projekt Tajwańskiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (TEEMA) w podwrocławskiej Miękini zapowiada się jako największe przedsięwzięcie przemysłowe ostatnich lat w regionie. Park technologiczny, który powstanie na powierzchni co najmniej 150 hektarów, będzie miejscem integrującym produkcję, badania oraz rozwój. W planach jest również rozbudowa inwestycji nawet do 280 hektarów.

W poniedziałek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące tej inwestycji, w którym uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządów oraz firm związanych z energetyką, budową dróg i kolei.

Nowe miejsca pracy na Dolnym Śląsku od 2028 roku

TEEMA zrzesza ponad 3 tysiące tajwańskich firm, które wspólnie odpowiadają za jedną czwartą PKB Tajwanu. Według zapowiedzi projekt parku technologicznego w Miękini ma potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów. To także szansa na powstanie dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy, co znacząco wpłynie na rozwój lokalnego rynku pracy i gospodarki regionu.

W przedsięwzięcie zaangażowana ma być również firma Foxconn, znana z produkcji elektroniki na całym świecie. Foxconn współpracuje już z ElectroMobility Poland przy projekcie polskiego samochodu elektrycznego, co dodatkowo podkreśla strategiczne znaczenie tej inwestycji dla rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce.

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Realizacja tak dużego projektu wiąże się także z koniecznością rozwiązania szeregu kwestii administracyjnych. Wiceminister Michał Jaros podkreślił, że jednym z wyzwań są procedury związane z pozwoleniami na pracę i pobyt dla zagranicznych menedżerów i inżynierów. Inwestorzy, którzy tutaj zainwestowali, ich menedżerowie, inżynierowie; jest to problem, natomiast też jest to do rozwiązania – wskazał podczas spotkania.

Wojewoda dolnośląska Anna Żabska dodała, że inwestycja TEEMA to sprawdzian dla całego kraju. To w Urzędzie Wojewódzkim przecież będą zapadały decyzje i ważne, by inwestor czuł wsparcie tam, gdzie jest to potrzebne – powiedziała. Podkreśliła także, że władze planują przejście do konkretnych rozmów, by zaplanować działania, rozpisać odpowiedzialność i pilnować kolejności procedur, tak aby „inwestor miał poczucie, że po stronie administracji jest pełen przepływ informacji”.

Dlaczego Intel zrezygnował, a Tajwan wybrał Polskę?

Podwrocławska Miękinia stała się miejscem inwestycji TEEMA po tym, jak amerykański gigant Intel zrezygnował z budowy swojej fabryki w Europie. Tereny inwestycyjne o powierzchni około 400 hektarów były przygotowywane właśnie z myślą o tej inwestycji. Decyzja Intela o wycofaniu się z Europy otworzyła jednak drzwi dla nowych przedsięwzięć, w tym dla projektu tajwańskiego konsorcjum.

TEEMA rozważała także inne lokalizacje w Polsce – Łódź i Katowice – jednak ostatecznie wybór padł na Miękinię.

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Kiedy ruszy budowa megaparku?

Zgodnie z zapowiedziami, podpisanie kluczowego Memorandum of Understanding zaplanowano na koniec tego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa parku technologicznego ruszy w 2027 roku i zakończy się w ciągu 20 miesięcy – czyli już w 2028 roku.