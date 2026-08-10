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Największa od lat inwestycja na Dolnym Śląsku. To ma być technologiczne serce Polski

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 10 sierpnia (15:28)

Amerykański gigant zrezygnował, ale Dolny Śląsk nie musiał długo czekać na następcę. Opuszczone przez Intela działki pod Wrocławiem przejmie potężne tajwańskie stowarzyszenie TEEMA. W planach jest budowa ogromnego parku technologicznego za miliardy dolarów, który do 2028 roku stworzy dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy.

Największa od lat inwestycja na Dolnym Śląsku. To ma być technologiczne serce Polski
Wiceminister Michał Jaros podczas briefingu dot. budowy tajwańskiego parku technologicznego TEEMA Technology Park w Miękini (foto: Maciej Kulczyński) /PAP
  • Tajwańskie stowarzyszenie TEEMA zbuduje w Miękini ogromny park technologiczny o powierzchni do 280 hektarów.
  • Inwestycja warta miliardy dolarów przyniesie dziesiątki tysięcy miejsc pracy i zaangażuje giganta Foxconn.
  • Budowa ruszy w 2027 roku na terenach po Intelu, a koniec prac planowany jest na 2028 rok.
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Inwestycja TEEMA w Miękini – co wiemy o projekcie?

Dolny Śląsk od lat przyciąga inwestorów z całego świata, jednak projekt Tajwańskiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (TEEMA) w podwrocławskiej Miękini zapowiada się jako największe przedsięwzięcie przemysłowe ostatnich lat w regionie. Park technologiczny, który powstanie na powierzchni co najmniej 150 hektarów, będzie miejscem integrującym produkcję, badania oraz rozwój. W planach jest również rozbudowa inwestycji nawet do 280 hektarów.

W poniedziałek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące tej inwestycji, w którym uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządów oraz firm związanych z energetyką, budową dróg i kolei. 

Nowe miejsca pracy na Dolnym Śląsku od 2028 roku

TEEMA zrzesza ponad 3 tysiące tajwańskich firm, które wspólnie odpowiadają za jedną czwartą PKB Tajwanu. Według zapowiedzi projekt parku technologicznego w Miękini ma potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów. To także szansa na powstanie dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy, co znacząco wpłynie na rozwój lokalnego rynku pracy i gospodarki regionu.

W przedsięwzięcie zaangażowana ma być również firma Foxconn, znana z produkcji elektroniki na całym świecie. Foxconn współpracuje już z ElectroMobility Poland przy projekcie polskiego samochodu elektrycznego, co dodatkowo podkreśla strategiczne znaczenie tej inwestycji dla rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce.

Realizacja tak dużego projektu wiąże się także z koniecznością rozwiązania szeregu kwestii administracyjnych. Wiceminister Michał Jaros podkreślił, że jednym z wyzwań są procedury związane z pozwoleniami na pracę i pobyt dla zagranicznych menedżerów i inżynierów. Inwestorzy, którzy tutaj zainwestowali, ich menedżerowie, inżynierowie; jest to problem, natomiast też jest to do rozwiązania – wskazał podczas spotkania.

Wojewoda dolnośląska Anna Żabska dodała, że inwestycja TEEMA to sprawdzian dla całego kraju. To w Urzędzie Wojewódzkim przecież będą zapadały decyzje i ważne, by inwestor czuł wsparcie tam, gdzie jest to potrzebne – powiedziała. Podkreśliła także, że władze planują przejście do konkretnych rozmów, by zaplanować działania, rozpisać odpowiedzialność i pilnować kolejności procedur, tak aby „inwestor miał poczucie, że po stronie administracji jest pełen przepływ informacji”.

Dlaczego Intel zrezygnował, a Tajwan wybrał Polskę?

Podwrocławska Miękinia stała się miejscem inwestycji TEEMA po tym, jak amerykański gigant Intel zrezygnował z budowy swojej fabryki w Europie. Tereny inwestycyjne o powierzchni około 400 hektarów były przygotowywane właśnie z myślą o tej inwestycji. Decyzja Intela o wycofaniu się z Europy otworzyła jednak drzwi dla nowych przedsięwzięć, w tym dla projektu tajwańskiego konsorcjum.

TEEMA rozważała także inne lokalizacje w Polsce – Łódź i Katowice – jednak ostatecznie wybór padł na Miękinię. 

Kiedy ruszy budowa megaparku?

Zgodnie z zapowiedziami, podpisanie kluczowego Memorandum of Understanding zaplanowano na koniec tego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa parku technologicznego ruszy w 2027 roku i zakończy się w ciągu 20 miesięcy – czyli już w 2028 roku.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: inwestycja
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