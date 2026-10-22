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Największa biblioteka gier, turnieje i prototypy. Nadchodzi Wrocław Games Fest 2026

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 października (10:07)

Już w dniach 7-8 listopada 2026 roku stolica Dolnego Śląska stanie się centrum planszówkowego świata. XVI edycja Międzynarodowego Festiwalu Gier Planszowych - Wrocław Games Fest to wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w bogactwie nowoczesnych planszówek, spotkać pasjonatów i odkryć najnowsze trendy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie rozrywki.

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Największa biblioteka gier, turnieje i prototypy. Nadchodzi Wrocław Games Fest 2026
XVI Wrocław Games Fest (7-8 listopada): Ponad 3000 planszówek i moc atrakcji (foto: JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS) /East News
  • W dniach 7-8 listopada 2026 roku Wrocław będzie gospodarzem XVI Międzynarodowego Festiwalu Gier Planszowych.
  • Wrocław Games Fest oferuje dostęp do największej w Polsce biblioteki gier planszowych z ponad 3000 tytułami.
  • W programie znajdą się strefy wystawców, m.in. IPN z historycznymi grami planszowymi, prezentacje prototypów gier, turnieje.
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Największa biblioteka gier planszowych w Polsce

Wrocław Games Fest to wydarzenie, które od lat przyciąga zarówno zapalonych graczy, jak i osoby stawiające pierwsze kroki w świecie planszówek. Uczestnicy festiwalu będą mieli dostęp do imponującej biblioteki, liczącej ponad 3 000 tytułów z Polski i ze świata. Każdy, niezależnie od wieku i doświadczenia, znajdzie tu coś dla siebie – od prostych gier rodzinnych, przez ambitne planszówki strategiczne, aż po najnowsze światowe hity.

To doskonała okazja, aby wypróbować gry, które dopiero pojawiły się na rynku, a także zapoznać się z klasycznymi tytułami, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Festiwalowa biblioteka pozwoli na swobodne testowanie planszówek, a obecni na miejscu wolontariusze chętnie pomogą przy wyborze i wytłumaczą zasady.

Spotkania z wydawcami i strefy tematyczne

W programie tegorocznej edycji Wrocław Games Fest nie zabraknie licznych stref wystawców, którzy przygotowali wiele atrakcji i nowości. Wśród nich znajdą się m.in.:

  • Instytut Pamięci Narodowej – obecny na festiwalu w sobotę, zaprezentuje swoje historyczne gry planszowe, takie jak „Kolejka”, „Znaj Znak!”, „303” czy „Niepodległa”. Uczestnicy będą mogli nie tylko zagrać w te wyjątkowe tytuły, ale także wziąć udział w turniejach i zakupić gry oraz komiksy wydane przez IPN.
  • Smart Flamingo – zaprezentuje najnowszy prototyp gry „Dice Valley”, która przypomina szachy, ale z wykorzystaniem dużych, drewnianych kości reprezentujących różne formacje bojowe. Na miejscu odbędzie się także turniej z udziałem autora gry.
  • Bank Millennium – po raz kolejny obecny na festiwalu, zaoferuje uczestnikom możliwość zapoznania się z ofertą banku skierowaną do miłośników gier planszowych i nie tylko. Przedstawiciele banku będą dostępni w sobotę.
  • Moico – dostawca internetu światłowodowego, który zadba o sprawne funkcjonowanie festiwalu od strony technicznej oraz ufunduje przekąski i nagrody dla najlepszych graczy.
  • Marajo – tradycyjny wystawca, który umożliwi zakup zarówno najnowszych, jak i sprawdzonych gier planszowych. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w prezenty na zbliżające się święta.

Fundacja Cząstka Ciebie – wyjątkowe stoisko, które umożliwi wsparcie chorych i potrzebujących dzieci. Fundacja prowadzi zbiórki na leczenie i rehabilitację, a także przygotowała liczne atrakcje dla najmłodszych uczestników festiwalu.

 

Gry bitewne i modelarstwo – spotkania z profesjonalistami

Wrocław Games Fest to nie tylko klasyczne planszówki, ale również świat gier bitewnych. Na festiwalu pojawi się specjalna strefa, w której miłośnicy bitewniaków poznają tajniki modelarstwa oraz strategicznych rozgrywek figurkowych. Grupa pasjonatów związana z systemem „Władca Pierścieni: strategiczna gra bitewna” zaprezentuje swoje osiągnięcia i podzieli się wiedzą z uczestnikami. Będzie to niepowtarzalna okazja, by dowiedzieć się więcej o tej wyjątkowej odmianie rozrywki i zobaczyć modele nagrodzone w prestiżowych konkursach Golden Demon European Leg 2025 i 2026.

Turnieje, konkursy i integracja

Nieodłączną częścią festiwalu są liczne turnieje i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwoli każdemu uczestnikowi sprawdzić swoje umiejętności, poznać nowych ludzi i wspólnie cieszyć się planszówkową pasją. To również doskonała okazja do integracji – zarówno z rodziną, jak i z nowymi znajomymi, których łączy miłość do gier planszowych.


Źródło: RMF FM / materiały prasowe
Tagi: gry planszowe

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