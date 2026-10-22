Największa biblioteka gier, turnieje i prototypy. Nadchodzi Wrocław Games Fest 2026

RMF24

Już w dniach 7-8 listopada 2026 roku stolica Dolnego Śląska stanie się centrum planszówkowego świata. XVI edycja Międzynarodowego Festiwalu Gier Planszowych - Wrocław Games Fest to wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w bogactwie nowoczesnych planszówek, spotkać pasjonatów i odkryć najnowsze trendy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie rozrywki.

Największa biblioteka gier planszowych w Polsce

Wrocław Games Fest to wydarzenie, które od lat przyciąga zarówno zapalonych graczy, jak i osoby stawiające pierwsze kroki w świecie planszówek. Uczestnicy festiwalu będą mieli dostęp do imponującej biblioteki, liczącej ponad 3 000 tytułów z Polski i ze świata. Każdy, niezależnie od wieku i doświadczenia, znajdzie tu coś dla siebie – od prostych gier rodzinnych, przez ambitne planszówki strategiczne, aż po najnowsze światowe hity.

To doskonała okazja, aby wypróbować gry, które dopiero pojawiły się na rynku, a także zapoznać się z klasycznymi tytułami, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Festiwalowa biblioteka pozwoli na swobodne testowanie planszówek, a obecni na miejscu wolontariusze chętnie pomogą przy wyborze i wytłumaczą zasady.

„Można wejść w inny świat”. Dlaczego warto na nowo odkryć planszówki? Długie jesienne wieczory wcale nie muszą oznaczać nudy przed telewizorem. Coraz więcej osób odkrywa na nowo uroki gier planszowych, które zapewniają świetną zabawę, rozwijają umysł i – co najważniejsze – łączą ludzi. W Dzień Gier Planszowych…

Spotkania z wydawcami i strefy tematyczne

W programie tegorocznej edycji Wrocław Games Fest nie zabraknie licznych stref wystawców, którzy przygotowali wiele atrakcji i nowości. Wśród nich znajdą się m.in.:

Instytut Pamięci Narodowej – obecny na festiwalu w sobotę, zaprezentuje swoje historyczne gry planszowe, takie jak „Kolejka”, „Znaj Znak!”, „303” czy „Niepodległa”. Uczestnicy będą mogli nie tylko zagrać w te wyjątkowe tytuły, ale także wziąć udział w turniejach i zakupić gry oraz komiksy wydane przez IPN.

– obecny na festiwalu w sobotę, zaprezentuje swoje historyczne gry planszowe, takie jak „Kolejka”, „Znaj Znak!”, „303” czy „Niepodległa”. Uczestnicy będą mogli nie tylko zagrać w te wyjątkowe tytuły, ale także wziąć udział w turniejach i zakupić gry oraz komiksy wydane przez IPN. Smart Flamingo – zaprezentuje najnowszy prototyp gry „Dice Valley”, która przypomina szachy, ale z wykorzystaniem dużych, drewnianych kości reprezentujących różne formacje bojowe. Na miejscu odbędzie się także turniej z udziałem autora gry.

– zaprezentuje najnowszy prototyp gry „Dice Valley”, która przypomina szachy, ale z wykorzystaniem dużych, drewnianych kości reprezentujących różne formacje bojowe. Na miejscu odbędzie się także turniej z udziałem autora gry. Bank Millennium – po raz kolejny obecny na festiwalu, zaoferuje uczestnikom możliwość zapoznania się z ofertą banku skierowaną do miłośników gier planszowych i nie tylko. Przedstawiciele banku będą dostępni w sobotę.

– po raz kolejny obecny na festiwalu, zaoferuje uczestnikom możliwość zapoznania się z ofertą banku skierowaną do miłośników gier planszowych i nie tylko. Przedstawiciele banku będą dostępni w sobotę. Moico – dostawca internetu światłowodowego, który zadba o sprawne funkcjonowanie festiwalu od strony technicznej oraz ufunduje przekąski i nagrody dla najlepszych graczy.

– dostawca internetu światłowodowego, który zadba o sprawne funkcjonowanie festiwalu od strony technicznej oraz ufunduje przekąski i nagrody dla najlepszych graczy. Marajo – tradycyjny wystawca, który umożliwi zakup zarówno najnowszych, jak i sprawdzonych gier planszowych. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w prezenty na zbliżające się święta.

Fundacja Cząstka Ciebie – wyjątkowe stoisko, które umożliwi wsparcie chorych i potrzebujących dzieci. Fundacja prowadzi zbiórki na leczenie i rehabilitację, a także przygotowała liczne atrakcje dla najmłodszych uczestników festiwalu.

plakat Wrocław Games Fest 2026 gry planszowe / materiały prasowe

Gry bitewne i modelarstwo – spotkania z profesjonalistami

Wrocław Games Fest to nie tylko klasyczne planszówki, ale również świat gier bitewnych. Na festiwalu pojawi się specjalna strefa, w której miłośnicy bitewniaków poznają tajniki modelarstwa oraz strategicznych rozgrywek figurkowych. Grupa pasjonatów związana z systemem „Władca Pierścieni: strategiczna gra bitewna” zaprezentuje swoje osiągnięcia i podzieli się wiedzą z uczestnikami. Będzie to niepowtarzalna okazja, by dowiedzieć się więcej o tej wyjątkowej odmianie rozrywki i zobaczyć modele nagrodzone w prestiżowych konkursach Golden Demon European Leg 2025 i 2026.

Turnieje, konkursy i integracja

Nieodłączną częścią festiwalu są liczne turnieje i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwoli każdemu uczestnikowi sprawdzić swoje umiejętności, poznać nowych ludzi i wspólnie cieszyć się planszówkową pasją. To również doskonała okazja do integracji – zarówno z rodziną, jak i z nowymi znajomymi, których łączy miłość do gier planszowych.