Największa biblioteka gier, turnieje i prototypy. Nadchodzi Wrocław Games Fest 2026

Największa biblioteka gier planszowych w Polsce
Wrocław Games Fest to wydarzenie, które od lat przyciąga zarówno zapalonych graczy, jak i osoby stawiające pierwsze kroki w świecie planszówek. Uczestnicy festiwalu będą mieli dostęp do imponującej biblioteki, liczącej ponad 3 000 tytułów z Polski i ze świata. Każdy, niezależnie od wieku i doświadczenia, znajdzie tu coś dla siebie – od prostych gier rodzinnych, przez ambitne planszówki strategiczne, aż po najnowsze światowe hity.
To doskonała okazja, aby wypróbować gry, które dopiero pojawiły się na rynku, a także zapoznać się z klasycznymi tytułami, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Festiwalowa biblioteka pozwoli na swobodne testowanie planszówek, a obecni na miejscu wolontariusze chętnie pomogą przy wyborze i wytłumaczą zasady.
Spotkania z wydawcami i strefy tematyczne
W programie tegorocznej edycji Wrocław Games Fest nie zabraknie licznych stref wystawców, którzy przygotowali wiele atrakcji i nowości. Wśród nich znajdą się m.in.:
- Instytut Pamięci Narodowej – obecny na festiwalu w sobotę, zaprezentuje swoje historyczne gry planszowe, takie jak „Kolejka”, „Znaj Znak!”, „303” czy „Niepodległa”. Uczestnicy będą mogli nie tylko zagrać w te wyjątkowe tytuły, ale także wziąć udział w turniejach i zakupić gry oraz komiksy wydane przez IPN.
- Smart Flamingo – zaprezentuje najnowszy prototyp gry „Dice Valley”, która przypomina szachy, ale z wykorzystaniem dużych, drewnianych kości reprezentujących różne formacje bojowe. Na miejscu odbędzie się także turniej z udziałem autora gry.
- Bank Millennium – po raz kolejny obecny na festiwalu, zaoferuje uczestnikom możliwość zapoznania się z ofertą banku skierowaną do miłośników gier planszowych i nie tylko. Przedstawiciele banku będą dostępni w sobotę.
- Moico – dostawca internetu światłowodowego, który zadba o sprawne funkcjonowanie festiwalu od strony technicznej oraz ufunduje przekąski i nagrody dla najlepszych graczy.
- Marajo – tradycyjny wystawca, który umożliwi zakup zarówno najnowszych, jak i sprawdzonych gier planszowych. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w prezenty na zbliżające się święta.
Fundacja Cząstka Ciebie – wyjątkowe stoisko, które umożliwi wsparcie chorych i potrzebujących dzieci. Fundacja prowadzi zbiórki na leczenie i rehabilitację, a także przygotowała liczne atrakcje dla najmłodszych uczestników festiwalu.
Gry bitewne i modelarstwo – spotkania z profesjonalistami
Wrocław Games Fest to nie tylko klasyczne planszówki, ale również świat gier bitewnych. Na festiwalu pojawi się specjalna strefa, w której miłośnicy bitewniaków poznają tajniki modelarstwa oraz strategicznych rozgrywek figurkowych. Grupa pasjonatów związana z systemem „Władca Pierścieni: strategiczna gra bitewna” zaprezentuje swoje osiągnięcia i podzieli się wiedzą z uczestnikami. Będzie to niepowtarzalna okazja, by dowiedzieć się więcej o tej wyjątkowej odmianie rozrywki i zobaczyć modele nagrodzone w prestiżowych konkursach Golden Demon European Leg 2025 i 2026.
Turnieje, konkursy i integracja
Nieodłączną częścią festiwalu są liczne turnieje i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwoli każdemu uczestnikowi sprawdzić swoje umiejętności, poznać nowych ludzi i wspólnie cieszyć się planszówkową pasją. To również doskonała okazja do integracji – zarówno z rodziną, jak i z nowymi znajomymi, których łączy miłość do gier planszowych.