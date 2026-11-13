Najstarszy dworzec w Polsce przeszedł metamorfozę. Zobacz, jak kolejowy zabytek odzyskał blask

Dworzec w Oławie to prawdziwa perła polskiej kolei. Budynek, którego kamień węgielny położono 6 czerwca 1841 roku, a oddano do użytku w maju 1842 roku, przeszedł gruntowną renowację.
„Modernizacja miała na celu stworzenie funkcjonalnej przestrzeni, odpowiadającej współczesnym standardom, przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru obiektu” - informuje PKP. Prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.
Na elewacji od strony miasta pojawiły się nowy zegar oraz neon „OŁAWA”. Zachowano oryginalne detale architektoniczne, a wymieniono jedynie powojenne tynki.
Kolej w Polsce przeżywa prawdziwy renesans. Nowe i zrewitalizowane dworce, stacje, zmodernizowane tory i coraz więcej połączeń, dzięki którym kolej staje się coraz bardziej dostępna dla pasażerów – podkreśla Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
W odnowionym dworcu podróżni znajdą nowoczesną poczekalnię, toalety oraz automaty z przekąskami i napojami.
W trakcie prac konserwatorskich odkryto i wyeksponowano pierwotny drewniany strop ze sztukateriami i polichromiami ściennymi, a także fragment oryginalnej posadzki. Główna część budynku została przeznaczona na potrzeby samorządu – powstała sala wystawiennicza z kawiarenką oraz pomieszczenia dla straży miejskiej.
Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zlikwidowano bariery architektoniczne, wprowadzono ścieżki prowadzące, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz specjalnie przystosowane toalety. Nowoczesny system zarządzania budynkiem (BMS) pozwala na optymalizację zużycia mediów, a monitoring i systemy bezpieczeństwa gwarantują ochronę podróżnych i samego obiektu.
Nowe otoczenie dworca
Zagospodarowano także teren wokół dworca – powstały miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, strefa krótkiego postoju Kiss&Ride, a także nowy parking. Przylegająca do dworca zabytkowa wiata peronowa odzyskała swój pierwotny kolor i została odnowiona.
Koszt modernizacji wyniósł 18,1 mln zł brutto, a inwestycja została dofinansowana z budżetu państwa.
Stacja kolejowa Oława obsługuje zarówno pociągi dalekobieżne PKP Intercity, jak i regionalne POLREGIO oraz Kolei Dolnośląskich.