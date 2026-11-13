Najstarszy dworzec w Polsce przeszedł metamorfozę. Zobacz, jak kolejowy zabytek odzyskał blask

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Zakończyła się kompleksowa modernizacja zabytkowego dworca kolejowego w Oławie (woj. dolnośląskie). Najstarszy czynny dworzec w Polsce, po półtorarocznych pracach, stał się nie tylko symbolem historii, ale także nowoczesności i komfortu dla podróżnych.

Dworzec w Oławie to prawdziwa perła polskiej kolei. Budynek, którego kamień węgielny położono 6 czerwca 1841 roku, a oddano do użytku w maju 1842 roku, przeszedł gruntowną renowację.

„Modernizacja miała na celu stworzenie funkcjonalnej przestrzeni, odpowiadającej współczesnym standardom, przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru obiektu” - informuje PKP. Prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.

Na elewacji od strony miasta pojawiły się nowy zegar oraz neon „OŁAWA”. Zachowano oryginalne detale architektoniczne, a wymieniono jedynie powojenne tynki.

Kolej w Polsce przeżywa prawdziwy renesans. Nowe i zrewitalizowane dworce, stacje, zmodernizowane tory i coraz więcej połączeń, dzięki którym kolej staje się coraz bardziej dostępna dla pasażerów – podkreśla Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Fot. PKP

W odnowionym dworcu podróżni znajdą nowoczesną poczekalnię, toalety oraz automaty z przekąskami i napojami.

W trakcie prac konserwatorskich odkryto i wyeksponowano pierwotny drewniany strop ze sztukateriami i polichromiami ściennymi, a także fragment oryginalnej posadzki. Główna część budynku została przeznaczona na potrzeby samorządu – powstała sala wystawiennicza z kawiarenką oraz pomieszczenia dla straży miejskiej.

Fot. PKP

Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zlikwidowano bariery architektoniczne, wprowadzono ścieżki prowadzące, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz specjalnie przystosowane toalety. Nowoczesny system zarządzania budynkiem (BMS) pozwala na optymalizację zużycia mediów, a monitoring i systemy bezpieczeństwa gwarantują ochronę podróżnych i samego obiektu.

Nowe otoczenie dworca

Zagospodarowano także teren wokół dworca – powstały miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, strefa krótkiego postoju Kiss&Ride, a także nowy parking. Przylegająca do dworca zabytkowa wiata peronowa odzyskała swój pierwotny kolor i została odnowiona.

Koszt modernizacji wyniósł 18,1 mln zł brutto, a inwestycja została dofinansowana z budżetu państwa.

Stacja kolejowa Oława obsługuje zarówno pociągi dalekobieżne PKP Intercity, jak i regionalne POLREGIO oraz Kolei Dolnośląskich.

Fot. PKP