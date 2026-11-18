RMF24

Wrocławskim policjantom udało się zatrzymać 32-latka poszukiwanego za kradzieże bukietów z kwiatomatów. Konsekwencje, które go czekają, są poważne.

Funkcjonariusze z Wrocławia opublikowali pod koniec października wizerunek mężczyzny podejrzewanego o włamania do kwiatomatów na terenie miasta. Udało się go zatrzymać w ostatni piątek.

Okazało się, że to 32-letni Ukrainiec. Bukiety rabował m.in. przy ul. Tęczowej, Grabiszyńskiej, Powstańców Śląskich i Swobodnej. Straty, które spowodował, oszacowano na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na udostępnionym przez policję nagraniu widać, jak rzuca czymś w witrynę kwiatomatu, a później wieńczy dzieło, traktując ją kopniakiem.

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Mężczyzna tłumaczył, że kradł bukiety po kłótniach z dziewczyną. Kwiaty były mu potrzebne, aby ją przeprosić. Nie było go jednak na nie stać, więc uciekał się do kradzieży.

W trakcie przeszukania znaleziono przy nim amfetaminę i metamfetaminę. Grozi mu do 10 lat więzienia. Do straży granicznej trafił wniosek o deportowanie go na Ukrainę.