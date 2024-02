Praca naukowa zespołu prof. Dariusza Patkowskiego zwyciężyła w konkursie "Best of the best in pediatric surgery 2024". Dotyczyła autorskiej operacji zespolenia zarośniętego przełyku techniką torakoskopową z użyciem tzw. wewnętrznej trakcji.

Konkurs "Best of the best in pediatric surgery 2024" organizuje Cincinnati Children's Hospital Medical Center i GlobalcastMD. Pracę naukową wrocławskiego zespołu jury uznało za najlepszą w 2023 r. na świecie prezentację z zakresu chirurgii dziecięcej. Ten prestiżowy konkurs organizowany jest co roku, a biorą w nim udział reprezentanci towarzystw naukowych, związanych z chirurgią dziecięcą, z całego świata. Oceniane są publikacje, przedstawiane wcześniej podczas najważniejszych międzynarodowych spotkań chirurgów dziecięcych. Gwarantuje to ich wysoki poziom naukowy. Do ścisłego finału zakwalifikowano 19 ubiegłorocznych prac. Prezentacja zespołu prof. Dariusza Patkowskiego okazała się najlepsza - przekazały służby prasowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Cytat Praca naszego zespołu dotyczyła zespolenia zarośniętego przełyku techniką torakoskopową z użyciem tzw. wewnętrznej trakcji. Jest to dość rzadka wada wrodzona, bo szacuje się, że jedno dziecko na ok. 3,5 tysiąca rodzi się z zarośniętym przełykiem. Najczęściej operacja jest konieczna już w pierwszych dobach życia, ze względu na zagrożenie życia noworodka Prof. Dariusz Patkowski, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Zarośnięty przełyk uniemożliwia normalne jedzenie. Dziecko dusi się własną śliną, soki żołądkowe dostają się do oskrzeli, wywołując zapalenie płuc.



Prof. Patkowski dowodził w pracy, że optymalnym postępowaniem dla małego pacjenta jest torakoskopowe połączenie i zachowanie obu odcinków własnego przełyku, wykonane bez otwierania klatki piersiowej, przez niewielkie otwory, pozostawiające niemal niewidoczne blizny. Wrocławski chirurg jest zapraszany do zabiegów przez ośrodki chirurgii dziecięcej na całym świecie. Operował dzieci w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Czechach, Ukrainie, Rosji, Węgrzech, Hiszpanii, Włoszech, Kuwejcie, Egipcie i w Kazachstanie. Operacje te mają także cele szkoleniowe. Dzięki nim lekarze innych ośrodków uczą się nowych technik.