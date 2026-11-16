Krzyczeli, że mają bombę i celowali z balkonu repliką broni. Dwaj nastolatkowie deportowani

Groźby z balkonu
Podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przekazała, że do zatrzymania dwóch obywateli Ukrainy doszło w piątek, w jednym z mieszkań na Przedmieściu Oławskim przy ul. Walońskiej we Wrocławiu.
Stojąc na balkonie jednego z mieszkań, publicznie wywoływali poczucie zagrożenia wśród przechodniów. Krzyczeli, że są terrorystami i posiadają bombę w mieszkaniu. Ponadto kierowali w stronę przypadkowych osób gesty imitujące oddawanie strzałów z broni palnej – posiadając przy tym tego typu replikę - przekazała w komunikacie podkom. Freus.
W trakcie zdarzenia mężczyźni mieli również publicznie pochwalać popełnienie przestępstwa, nawiązując do tragicznych wydarzeń w Krakowie. Jak przekazała policjantka, kierowali też groźby motywowane przynależnością narodową, okazując „rażące lekceważenie porządku prawnego”.
Jakie zarzuty usłyszeli młodzi mężczyźni?
Na miejscu interweniowali policjanci i strażacy. Młodzi mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Dotyczą spowodowania fałszywego alarmu, publicznego pochwalania przestępstwa i dopuszczenia się przestępstwa dyskryminacji i stosowania przemocy lub groźby na tle narodowościowym. Najwyższą karą za te przestępstwa, według polskich przepisów, jest 8 lat więzienia.
Jeszcze w sobotę, po przesłuchaniu w prokuraturze, mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom straży granicznej, a w godzinach wieczornych deportowani na Ukrainę - powiedziała podkom. Freus.
Zapewniła, że w obecnej sytuacji wszelkie zachowania wywołujące zagrożenie, w tym fałszywe alarmy, groźby czy gesty imitujące użycie broni, będą traktowane przez policjantów z pełną powagą i stanowczością.