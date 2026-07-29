Koszmar psa z Kłodzka. Właściciel przypalał go papierosami

RMF24

Policjanci z Kłodzka (woj. dolnośląskie) zatrzymali 38-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad psem. Zwierzę miało być głodzone, bite i kopane. Właściciel miał także szarpać je za smycz, rzucać w nie różnymi przedmiotami oraz przypalać papierosami.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zareagowali na zgłoszenie dotyczące niewłaściwego traktowania psa.

Z ustaleń śledczych wynika, że od maja do 24 lipca mężczyzna miał znęcać się nad swoim psem. Zwierzę było pozostawiane na zewnątrz bez dostępu do jedzenia, wody i odpowiedniego schronienia. Ustalono, że właściciel przypalał czworonoga papierosami.

Podczas interwencji policjanci odebrali psa właścicielowi. Zwierzę trafiło do schroniska, gdzie otrzymało niezbędną pomoc medyczną i opiekę.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 38-latkowi zarzutu znęcania się nad zwierzęciem. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.

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Właścicielowi psa grozi do 5 lat więzienia

Zgodnie z przepisami za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, kara może wynieść do 5 lat więzienia. Sąd może również orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt oraz zakaz posiadania zwierząt.

Policja przypomina, że każde zgłoszenie dotyczące przemocy wobec zwierząt jest weryfikowane. Informacja przekazana służbom może pomóc przerwać cierpienie zwierzęcia i doprowadzić sprawcę przed wymiar sprawiedliwości.

Właściciel przypalał psa papierosami. Fot. Dolnośląska Policja / materiały udostępnione