Koniec osiedlowego terroru? „Hejter z Popowic” trafił do psychiatryka

RMF24

Mężczyzna, który przez kilka lat terroryzował mieszkańców wrocławskich Popowic trafił do zakładu psychiatrycznego, gdzie ma zostać poddany leczeniu. To finał głośnej sprawy, która spędzała sen z powiek poszkodowanym od kilku lat. Czy teraz odzyskają spokój?

Agresywny mężczyzna szukał swoich ofiar w najbliższym otoczeniu. Wszystko zaczęło się od prania, suszyliśmy je na balkonie i dosłownie kilka kropel wody, spadło piętro niżej, na sąsiada balkon. Zrobił straszną aferę, poleciałem tam ze szmatą, żeby posprzątać. Nie chciałem się kłócić. Ale to nie wystarczyło - opowiadał Pan Łukasz w rozmowie z RMF FM. To wydawałoby się niewielkie, niewinne wydarzenie spowodowało całą lawinę ataków, obelg i nękania.

W akcie zemsty sąsiad zaczął umieszczać obraźliwe i wulgarne napisy na tablicy informacyjnej. Rysował nam na drzwiach genitalia, groził, napuszczał psa, niszczył całą klatkę schodową, wyzywał, rzucał jajkami w okna - wylicza Pan Łukasz.

Sytuacja wymknęła się spod kontroli

Sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli. Zawiadomienia na policję nie przynosiły żadnego efektu. Pan Łukasz i Pani Justyna musieli się przeprowadzić. Ofiar było jednak zdecydowanie więcej. Arkadiusz K. zaczął terroryzować kolejnych sąsiadów. Pan Maciej z ulicy Wejherowskiej doznał szoku, kiedy wchodząc do swojego bloku, zobaczył na głównych drzwiach wejściowych swoje nazwisko namalowane sprayem i nazwę miejsca pracy w towarzystwie rysunku genitaliów.

Najpierw mi groził w sieci, wielokrotnie. Chce, abym wyprowadził się z osiedla. Później zniszczył wejście do budynku. Syn musiał wyjechać do rodziny, baliśmy się o jego bezpieczeństwo. Żona też prawdopodobnie opuści mieszkanie - opowiadał RMF24, prosząc o interwencję.

Kiedy opisaliśmy sprawę na portalu, sprawa nabrała tempa.

Zatrzymanie, proces i wyrok

Po publikacji naszego materiału sprawą zainteresowała się policja.

Wystąpiliśmy do prokuratury o nadzór nad śledztwem, tak abyśmy mogli być jeszcze skuteczniejsi. Zawnioskowałem też do komendanta o nadanie sprawie trybu pilnego. Jesteśmy zdeterminowani, aby rozwiązać problem na tym osiedlu. Ale musimy mieć czas, bo pokrzywdzonych jest prawdopodobnie wielu. Nie sztuką jest zatrzymać osobę podejrzewaną, ale zebrać na tyle mocny materiał dowodowy, aby podczas ewentualnej sprawy obronić nasze podejrzenia. Tylko wtedy będzie można go skutecznie ukarać - mówił Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Później trafił na obserwację psychiatryczną. Dziś już wiadomo, że na wolność na razie nie wróci. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zdecydował, że "hejter z Popowic" trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego i co 6 miesięcy będzie badany czy może wrócić do społeczeństwa.

Według biegłych psychologów i psychiatrów istniało duże prawdopodobieństwo, że podejrzany po zwolnieniu z aresztu powróciłby do nękania ludzi. Arkadiusz K. Przeprosił swoich sąsiadów obecnych na sali rozpraw. Ale jak podkreśla Pan Maciej - „spokój udało się odzyskać tylko na kilka miesięcy”.

Nie wiemy, kiedy wróci i czy uda się go wyleczyć. Próbujemy doprowadzić do jego eksmisji - zdradza reporterce Martynie Czerwińskiej.

„Dziękujemy wszystkim mediom, sąsiadom, przyjaciołom, Radzie Osiedla, ludziom dobrej woli oraz tym, którzy starali się działać wokół tej sprawy ze swadą i odwagą na poziomie urzędniczym. Sprawa pozostaje do dalszego monitorowania i sąsiedzkiej uwagi. Dziękujemy!" - czytamy na profilu Pana Macieja, który nadał bieg całej sprawie.