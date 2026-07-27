RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Karambol na A4. Zderzyło się 6 samochodów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 lipca (09:30)

Poranny karambol na autostradzie A4 w pobliżu węzła Bielany Wrocławskie. Sześć samochodów osobowych zderzyło się na trasie w kierunku Zgorzelca. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami – jeden pas jest zablokowany

Karambol na A4. Zderzyło się 6 samochodów
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w poniedziałek rano, około godziny 8:23, na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Wrocław Południe a węzłem Bielany Wrocławskie. 

Jak informują służby, w pobliżu miejscowości Bielany Wrocławskie (woj. dolnośląskie), na 150. kilometrze autostrady, zderzyło się aż sześć samochodów osobowych.

Ladowanie posta z Facebooka...

 

Jeden pas zablokowany, tworzą się korki

Na szczęście, jak podkreślają służby, nikt nie został poszkodowany.  

Są jednak poważne utrudnienia dla kierowców – zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Na miejscu pracują służby, które usuwają skutki zdarzenia i kierują ruchem.

Według najnowszych informacji, utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. 

 

Źródło: RMF24
Tagi: autostrada A4 karambol

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: