Karambol na A4. Zderzyło się 6 samochodów

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w poniedziałek rano, około godziny 8:23, na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Wrocław Południe a węzłem Bielany Wrocławskie.
Jak informują służby, w pobliżu miejscowości Bielany Wrocławskie (woj. dolnośląskie), na 150. kilometrze autostrady, zderzyło się aż sześć samochodów osobowych.
Jeden pas zablokowany, tworzą się korki
Na szczęście, jak podkreślają służby, nikt nie został poszkodowany.
Są jednak poważne utrudnienia dla kierowców – zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Na miejscu pracują służby, które usuwają skutki zdarzenia i kierują ruchem.
Według najnowszych informacji, utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin.