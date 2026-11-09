Jechali w bagażniku, robili sobie zdjęcia. Szokujące sceny na nagraniach z tunelu

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Niecodzienne zajścia miały miejsce w tunelu drogowym w kierunku Lubawki w województwie dolnośląskim. Kierowcy kilku samochodów utrudniali innym poruszanie się, a pasażerowie wychylali się z aut, robiąc sobie zdjęcia. Część z nich podróżowała w bagażniku.

Do poważnego incydentu, zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego, doszło w październiku br. Dyżurni Centrum Zarządzania Tunelami (CZT) zaobserwowali kolumnę pojazdów - poinformował wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Kierowcy swoimi manewrami utrudniali przejazd pozostałym użytkownikom drogi.

Pasażerowie dwóch pojazdów stwarzali realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu poprzez wychylanie się z okna i robienie zdjęć podczas jazdy oraz podróżowanie w otwartym bagażniku.

Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa dyżurni podjęli natychmiast decyzję, aby czasowo wstrzymać ruch w tunelu. O zdarzeniu została powiadomiona już policja, której przekazaliśmy również nagrania z monitoringu - powiedziała reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA, Magdalena Szumiata.

Pamiętajmy, że tunel drogowy to jest obiekt o szczególnych zasadach bezpieczeństwa - podkreśliła rzeczniczka.

Apelujemy do wszystkich o rozsądek, przestrzeganie przepisów i odpowiedzialne zachowania na drodze, ponieważ chwila nieodpowiedzialności może mieć bardzo poważne konsekwencje - dodała.