Jechali w bagażniku, robili sobie zdjęcia. Szokujące sceny na nagraniach z tunelu

Do poważnego incydentu, zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego, doszło w październiku br. Dyżurni Centrum Zarządzania Tunelami (CZT) zaobserwowali kolumnę pojazdów - poinformował wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Kierowcy swoimi manewrami utrudniali przejazd pozostałym użytkownikom drogi.
Pasażerowie dwóch pojazdów stwarzali realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu poprzez wychylanie się z okna i robienie zdjęć podczas jazdy oraz podróżowanie w otwartym bagażniku.
Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa dyżurni podjęli natychmiast decyzję, aby czasowo wstrzymać ruch w tunelu. O zdarzeniu została powiadomiona już policja, której przekazaliśmy również nagrania z monitoringu - powiedziała reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA, Magdalena Szumiata.
Pamiętajmy, że tunel drogowy to jest obiekt o szczególnych zasadach bezpieczeństwa - podkreśliła rzeczniczka.
Apelujemy do wszystkich o rozsądek, przestrzeganie przepisów i odpowiedzialne zachowania na drodze, ponieważ chwila nieodpowiedzialności może mieć bardzo poważne konsekwencje - dodała.