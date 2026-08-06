Jechał pod prąd i potrącił kobietę z wózkiem. Policja szuka kuriera

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Wrocławska policja poszukuje kuriera rowerowego, który kilka miesięcy temu doprowadził do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Mężczyzna potrącił kobietę z wózkiem przechodzącą przez przejście dla pieszych i nie udzielił jej pomocy.

Uszkodzony wózek (KMP Wrocław) / Policja

Jak informuje wrocławska policja, niebezpieczna sytuacja miała miejsce 31 marca po południu na ul. Dubois. Kobieta, którą potrącił kurier rowerowy, przewoziła w wózku 3-miesięczne bliźnięta.

Rowerzysta jechał nieprawidłowo od strony ul. Kurkowej w kierunku ul. Pomorskiej drogą rowerową (pod prąd). W wyniku niezachowania ostrożności potrącił prawidłowo przechodzącą pieszą z wózkiem przez wyznaczone przejście dla pieszych. Wózek z dziećmi przewrócił się. Rowerzysta nie udzielił pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia - relacjonuje Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policja zdecydowała się na opublikowanie wizerunku kuriera, bo do tej pory nie udało się jej go odnaleźć.

Rysopis mężczyzny podany w komunikacie jest dość ogólnikowy. Funkcjonariusze informują, że to szczupły obcokrajowiec, który miał na sobie ciemne ubrania, a na plecach żółtą torbę, popularną wśród dostawców jedzenia na aplikację.

Poszukiwany mężczyzna (KMP wrocław) / Policja

Policjanci proszą osoby, które rozpoznają poszukiwanego o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin pod numerem tel.: 47 87 140-36, 47 87 121 21 lub 47 87 143 06. Można też skontaktować się w tej sprawie z najbliższą jednostką Policji lub nr alarmowym 112.