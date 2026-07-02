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Pożar zabytkowej parowozowni na Dolnym Śląsku. Milionowe straty

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (09:08)

Zabytkowa parowozownia w Jaworzynie Śląskiej ( Dolnośląskie) stanęła w ogniu. Strażacy przez wiele godzin walczyli z pożarem, który strawił znaczną część niedawno wyremontowanego obiektu. Straty mogą wynieść nawet kilka milionów złotych.

Pożar zabytkowej parowozowni na Dolnym Śląsku. Milionowe straty
Facebook/Gmina Jaworzyna Śląska/fot. Konrad Szymański /Shutterstock
  • Zabytkowa parowozownia w Jaworzynie Śląskiej stanęła w ogniu.
  • Strażacy walczyli z pożarem kilka godzin.
  • Budynek, niedawno wyremontowany i użytkowany przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, zawierał pojazdy oraz materiały łatwopalne.
  • Straty mogą wynieść kilka milionów złotych.
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W środę po godzinie 13:00, świdniccy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze zabytkowej tzw. małej parowozowni przy ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej. 

Na miejsce skierowano ponad 20 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Akcja gaśnicza trwała ponad pięć godzin, a dogaszanie ognia przeciągnęło się do wieczora.

Zabytkowy budynek, który jeszcze w ubiegłym roku przeszedł kompleksowy remont, był użytkowany przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego. W środku znajdowały się nie tylko pojazdy, ale także materiały łatwopalne, co znacznie utrudniło akcję gaśniczą. 

Straty mogą być ogromne

Instytucja nie oszacowała jeszcze pełnych strat, zarówno w sprzęcie, jak i w samym historycznym obiekcie. Wstępnie mówi się o kilku milionach złotych. 

O zdarzeniu informował w mediach społecznościowych Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej. 

 

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Trwa szacowanie strat i ustalanie okoliczności zdarzenia.

Źródło: RMF24
Tagi: straż pożarna

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