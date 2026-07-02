RMF24

Zabytkowa parowozownia w Jaworzynie Śląskiej ( Dolnośląskie) stanęła w ogniu. Strażacy przez wiele godzin walczyli z pożarem, który strawił znaczną część niedawno wyremontowanego obiektu. Straty mogą wynieść nawet kilka milionów złotych.

W środę po godzinie 13:00, świdniccy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze zabytkowej tzw. małej parowozowni przy ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej.

Na miejsce skierowano ponad 20 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Akcja gaśnicza trwała ponad pięć godzin, a dogaszanie ognia przeciągnęło się do wieczora.

Zabytkowy budynek, który jeszcze w ubiegłym roku przeszedł kompleksowy remont, był użytkowany przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego. W środku znajdowały się nie tylko pojazdy, ale także materiały łatwopalne, co znacznie utrudniło akcję gaśniczą.

Straty mogą być ogromne

Instytucja nie oszacowała jeszcze pełnych strat, zarówno w sprzęcie, jak i w samym historycznym obiekcie. Wstępnie mówi się o kilku milionach złotych.

O zdarzeniu informował w mediach społecznościowych Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej.

pożar budynku z dużym dymem i strażakami

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Trwa szacowanie strat i ustalanie okoliczności zdarzenia.