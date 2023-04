Zajmujący miejsce w strefie spadkowej piłkarskiej ekstraklasy Śląsk Wrocław zmienia szkoleniowca. Zwolniony został Serb Ivan Djurdjević. Jeszcze dziś poznamy oficjalnie nazwisko nowego trenera.

Ivan Djurdjević / Shutterstock

Nazwisko nowego szkoleniowca WKS-u ogłoszone zostanie dziś w oddzielnym komunikacie. Poprowadzi on popołudniowy trening wrocławian - poinformował Śląsk. Według informacji Interii, ma nim być Jacek Magiera, dla którego byłby to powrót do Śląska.

Djurdjević był trenerem Śląska od czerwca 2022 roku. Z klubem żegnają się również Maciej Stachowiak (drugi trener) oraz Mariusz Bołdyn (trener bramkarzy).



Postawa zespołu od czasu porażki w Fortuna Pucharze Polski, jak i wprowadzone ostatnio środki zaradcze, przestały w naszej ocenie dawać nadzieję na szybką poprawę wyników, a w chwili, gdy na kilka kolejek przed końcem rozgrywek drużyna znalazła się w strefie spadkowej, jest to absolutnie konieczne. Po dłuższej analizie podjęliśmy trudną decyzję o zakończeniu współpracy z pierwszym trenerem oraz częścią jego sztabu. Dziękujemy Ivanowi Djurdjeviciowi i jego współpracownikom za zaangażowanie i pracę dla WKS-u - mówi Piotr Waśniewski, prezes Śląska Wrocław, cytowany na stronie klubu.

Śląsk z 31 punktami zajmuje 16. miejsce w tabeli ekstraklasy. Tyle samo punktów ma 15. Zagłębie Lubin.

W niedzielę wrocławski zespół zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.