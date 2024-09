Wrocław przygotowuje się do nadejścia wielkiej wody. Jak informuje tamtejszy urząd miasta, "po godz. 3:00 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku rozpoczęły się intensywne opady deszczu". "Ekstremalnych opadów spodziewamy się w nocy z piątku na sobotę" - mówił w rozmowie Piotrem Salakiem w Radiu RMF24 prezydent miasta, Jacek Sutryk, który powołał sztab kryzysowy. Jak podkreślał, wszystkie służby są w pełnej gotowości. Do Polski dotarł tzw. niż genueński Boris znad Morza Śródziemnego.