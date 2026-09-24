Incydent na wrocławskim lotnisku. MSWiA o karze dla Tunezyjczyka

RMF24

Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka przekazała nowe informacje ws. bulwersującego incydentu na wrocławskim lotnisku. 23-letni Tunezyjczyk, który sforsował ogrodzenie i dostał się do samolotu do Palermo, otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

23-letni Tunezyjczyk zatrzymany przez straż graniczną decyzją sądu trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Będzie tam przebywał do czasu wykonania decyzji o wydaleniu go z Polski.

Dostał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen - napisała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka na portalu X.

Incydent na wrocławskim lotnisku miał miejsce we wtorek rano. 23-letni Tunezyjczyk sforsował ogrodzenie lotniska, a później wmieszał się w tłum i dostał na pokład samolotu do Palermo. Tam obsługa zorientowała się, że mężczyzna nie ma karty pokładowej.

Straż graniczna już we wtorek informowała, że przy 23-latku nie znaleziono niebezpiecznych przedmiotów. Wiadomo, że przebywał w Polsce legalnie.

Cudzoziemiec poniesie konsekwencje za wtargnięcie do strefy zastrzeżonej wrocławskiego lotniska oraz za utrudnianie czynności służbowych - podkreślono w komunikacie.

Władze Portu Lotniczego Wrocław zapowiedziały dokładną analizę tej niecodziennej sytuacji.

23-letni Tunezyjczyk (fot. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej) / materiały udostępnione

Służby nie ujawniają, czy 23-latek złożył jakiekolwiek wyjaśnienia i próbował wytłumaczyć swoje zachowanie.