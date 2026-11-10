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Groził nożem sprzedawczyni, bo chciał ukraść paczkę papierosów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 listopada (09:50)

Niebezpieczny incydent w jednym ze sklepów na wrocławskiej Starówce. 45-letni mężczyzna groził sprzedawczyni nożem, próbując ukraść paczkę papierosów. Sprawca już następnego dnia został zatrzymany.

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Groził nożem sprzedawczyni, bo chciał ukraść paczkę papierosów
Fot. Zrzut ekranu/Policja Wrocław /Shutterstock

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w sklepie przy ul. Kościuszki we Wrocławiu. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy, który chcąc ukraść papierosy, groził sprzedawczyni nożem. 

Wykorzystując między innymi zapis monitoringu, policjanci ustalili tożsamość podejrzanego. 

Zarzuty i areszt

Zatrzymany 45-latek usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, co jest przestępstwem z art. 280 § 2 Kodeksu karnego. Dodatkowo, podczas przeszukania jego mieszkania, policjanci znaleźli środki odurzające, co skutkowało kolejnym zarzutem.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.


Źródło: RMF24

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