Groził nożem sprzedawczyni, bo chciał ukraść paczkę papierosów

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w sklepie przy ul. Kościuszki we Wrocławiu. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy, który chcąc ukraść papierosy, groził sprzedawczyni nożem.
Wykorzystując między innymi zapis monitoringu, policjanci ustalili tożsamość podejrzanego.
Zarzuty i areszt
Zatrzymany 45-latek usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, co jest przestępstwem z art. 280 § 2 Kodeksu karnego. Dodatkowo, podczas przeszukania jego mieszkania, policjanci znaleźli środki odurzające, co skutkowało kolejnym zarzutem.
Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.
Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.