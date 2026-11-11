Groził ministrowi Kierwińskiemu. Straci pozwolenie na broń, może trafić do więzienia

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Zarzuty dotyczące kierowania gróźb pozbawienia życia wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i jego małoletnich dzieci przedstawiła policja 41-letniemu mieszkańcowi powiatu złotoryjskiego (woj. dolnośląskie). Mężczyzna miał pozwolenie i posiadał broń – została ona zabezpieczona. Prokuratura wystąpi z wnioskiem o cofnięcie podejrzanemu pozwolenia na posiadanie broni palnej.

Prok. Lilianna Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy, poinformowała, że mężczyzna umieścił wpis z groźbami pozbawienia życia ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego na portalu społecznościowym.

Groźba, sformułowana przy użyciu wulgaryzmów, dotyczyła bezpieczeństwa samego ministra, jak i jego małoletnich dzieci. Ustalono, iż wiadomość została wysłana z konta mieszkańca okolic Złotoryi, 41-letniego Michała O. – przekazała w prok. Łukasiewicz.

Tłumaczy, że był pijany

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych. Według prokuratury O. przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Mężczyzna twierdził, że umieścił wpis w internecie, będąc pod wpływem alkoholu, a usunął go, gdy wytrzeźwiał.

Podkreślił, że ma odmienne poglądy polityczne od ministra, jednak nie miał zamiaru wyrządzić krzywdy ani jemu, ani członkom jego rodziny, zastraszyć ich, czy kierować wobec nich gróźb. Podejrzany wyraził żal z powodu swojego zachowania i do protokołu przesłuchania przeprosił ministra oraz jego rodzinę – przekazała prok. Łukasiewicz.

Miał pozwolenie na broń

41-latek ma pozwolenie i posiada dwie sztuki broni palnej. Prok. Łukasiewicz przekazała, że broń została zatrzymana przez policję w trybie administracyjnym.

Prokurator zamierza, w ramach swoich uprawnień, wystąpić z wnioskiem o cofnięcie podejrzanemu pozwolenia na posiadanie broni palnej. Prokurator zlecił też niezwłoczne przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dotyczącego podejrzanego – podała rzeczniczka.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Złotoryi. O. został objęty dozorem policyjnym, nie może też zbliżać się ani kontaktować z szefem MSWiA oraz jego dziećmi.

41-latkowi grozi do trzech lat więzienia.