Grozi mu dożywocie. Ukrainiec z zarzutem za atak we Wrocławiu

RMF24

18-letni obywatel Ukrainy, który w sobotni wieczór zaatakował kobietę na klatce schodowej we Wrocławiu, usłyszał zarzut. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 30-latki. Grozi mu dożywotnie więzienie.

18-latek nie złożył wyjaśnień

Jakub Dłubacz, rzecznik wrocławskiej prokuratury przekazał dziennikarzom, że młody mężczyzna nie przyznał się do winy. Odmówił składania wyjaśnień.

Dłubacz podkreślił, że 30-latka została zraniona nożem m.in. w szyję i klatkę piersiową. Nie chciał sprecyzować dokładnej liczby zadanych ciosów.

Na razie nie jest jasne, czy prokuratura złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie 18-latka. Przemawiać może za tym m.in. wysoka kara, która mu grozi.

Z tego, co wiem, pokrzywdzona została już przesłuchana - stwierdził Dłubacz, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Dodał, że z posiadanych przez niego informacji wynika, iż nożownik nie znał swojej ofiary.

W poniedziałek ranna kobieta opuściła szpital.

40-latek zatrzymany za wpisy o Zełenskim. Usłyszał zarzuty Policja zatrzymała w Sądecczyźnie 40-letniego mężczyznę w związku z publikowanymi przez niego wpisami w mediach społecznościowych. Według śledczych miał on publicznie nawoływać do zabójstwa oraz znieważać prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Atak na klatce schodowej

Atak miał miejsce na wrocławskim osiedlu Muchobór w sobotni wieczór. 18-latek kilka razy zranił 30-letnią kobietę nożem na klatce schodowej. Został szybko zatrzymany.

Jak informowała policja, 30-latka trafiła do szpitala w stanie zagrożenia życia.

Doprowadzenie 18-latka do prokuratury (fot. Maciej Kulczyński) / PAP

Groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Ukrainiec zatrzymany Dziś do prokuratury zostanie doprowadzony 36-letni Ukrainiec, który na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Zielonej Góry.

Oświadczenie ukraińskiego konsulatu ws. ataku

W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę po południu Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu poinformował, że „z przykrością przyjął informację o incydencie”.

Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej – napisano w oświadczeniu.

„Zdecydowana większość obywateli Ukrainy przebywających w Polsce to osoby przestrzegające prawa, które pracują, uczą się, płacą podatki i wnoszą swój wkład w rozwój lokalnych społeczności. Pojedyncze przestępstwa nie mogą i nie powinny rzucać cienia na całą społeczność ukraińską” – podkreślili przedstawiciele ukraińskiego konsulatu.