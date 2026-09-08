Gdzie na Dolnym Śląsku żyje się najtrudniej? Oto ranking najbiedniejszych gmin

Podstawą rankingu najbiedniejszych miejsc na Dolnym Śląsku, który opublikowała „Gazeta Wrocławska” jest tzw. wskaźnik G, czyli podstawowy dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pokazuje on potencjał dochodowy samorządu, ale nie jest pełną miarą jego zamożności ani poziomu życia mieszkańców.
Na wskaźnik składają się różne dochody podatkowe gminy, między innymi:
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- wybrane opłaty lokalne,
- udziały gminy w podatkach dochodowych - PIT i CIT.
Im wyższa wartość wskaźnika, tym większy potencjał gminy do finansowania części zadań z własnych dochodów. Niższa wartość może oznaczać większą zależność od subwencji, dotacji i innych źródeł finansowania. Nie przesądza jednak sama w sobie o wysokości całego budżetu ani o jakości życia mieszkańców.
Najniższe wartości wskaźnika
W końcowej części zestawienia znalazły się między innymi:
- Platerówka – 169. miejsce na 169 samorządów,
- Międzylesie – 168. miejsce,
- Radwanice – 167. miejsce,
- Jemielno – 163. miejsce,
- Przeworno – 157. miejsce.
W przypadku Platerówki wartość dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 2009,38 zł.
Niska pozycja w rankingu nie musi oznaczać automatycznie, że gmina ma najmniejszy budżet w regionie albo najgorsze warunki życia. Na całkowite dochody samorządu wpływają również między innymi subwencje, dotacje, dochody z majątku, opłaty oraz inne źródła finansowania. Znaczenie mają także liczba mieszkańców, zakres realizowanych zadań, koszty usług publicznych i sytuacja finansowa konkretnej gminy.
Najwyższe wartości wskaźnika
Wśród dolnośląskich gmin o wysokim potencjale dochodowym znajdują się między innymi Kobierzyce, Polkowice i Jerzmanowa. Wartości wskaźnika w tych samorządach przekraczają około 5,5 tys. zł na mieszkańca, a w przypadku części gmin zbliżają się do 5,8 tys. zł lub są wyższe.
Zestawienie dotyczy wskaźnika dochodów podatkowych obowiązującego na 2026 rok. Należy je traktować jako porównanie potencjału dochodowego samorządów, a nie jako pełny ranking ich budżetów, poziomu rozwoju czy warunków życia mieszkańców.