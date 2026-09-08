Gdzie na Dolnym Śląsku żyje się najtrudniej? Oto ranking najbiedniejszych gmin

RMF24

Dolny Śląsk uchodzi za jeden z najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionów w Polsce, jednak przepaść w zamożności poszczególnych samorządów jest ogromna. Platerówka, Borów czy Międzylesie należą do najbiedniejszych gmin. Na podstawie danych o zamożności dolnośląskich samorządów w tym roku w TOP 3 najbogatszych znalazły się z kolei Kobierzyce, Jerzmanowa i Grębocice.

Podstawą rankingu najbiedniejszych miejsc na Dolnym Śląsku, który opublikowała „Gazeta Wrocławska” jest tzw. wskaźnik G, czyli podstawowy dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pokazuje on potencjał dochodowy samorządu, ale nie jest pełną miarą jego zamożności ani poziomu życia mieszkańców.

Na wskaźnik składają się różne dochody podatkowe gminy, między innymi:

podatek od nieruchomości,

podatek rolny,

podatek leśny,

podatek od środków transportowych,

wybrane opłaty lokalne,

udziały gminy w podatkach dochodowych - PIT i CIT.

Im wyższa wartość wskaźnika, tym większy potencjał gminy do finansowania części zadań z własnych dochodów. Niższa wartość może oznaczać większą zależność od subwencji, dotacji i innych źródeł finansowania. Nie przesądza jednak sama w sobie o wysokości całego budżetu ani o jakości życia mieszkańców.

Najniższe wartości wskaźnika

W końcowej części zestawienia znalazły się między innymi:

Platerówka – 169. miejsce na 169 samorządów,

Międzylesie – 168. miejsce,

Radwanice – 167. miejsce,

Jemielno – 163. miejsce,

Przeworno – 157. miejsce.

W przypadku Platerówki wartość dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 2009,38 zł.

Niska pozycja w rankingu nie musi oznaczać automatycznie, że gmina ma najmniejszy budżet w regionie albo najgorsze warunki życia. Na całkowite dochody samorządu wpływają również między innymi subwencje, dotacje, dochody z majątku, opłaty oraz inne źródła finansowania. Znaczenie mają także liczba mieszkańców, zakres realizowanych zadań, koszty usług publicznych i sytuacja finansowa konkretnej gminy.

Najwyższe wartości wskaźnika

Wśród dolnośląskich gmin o wysokim potencjale dochodowym znajdują się między innymi Kobierzyce, Polkowice i Jerzmanowa. Wartości wskaźnika w tych samorządach przekraczają około 5,5 tys. zł na mieszkańca, a w przypadku części gmin zbliżają się do 5,8 tys. zł lub są wyższe.

Zestawienie dotyczy wskaźnika dochodów podatkowych obowiązującego na 2026 rok. Należy je traktować jako porównanie potencjału dochodowego samorządów, a nie jako pełny ranking ich budżetów, poziomu rozwoju czy warunków życia mieszkańców.