Funkcjonariusz więzienny handlował narkotykami. Wpadł na gorącym uczynku

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Funkcjonariusz Służby Więziennej miał handlować narkotykami w Zakładzie Karnym w Strzelinie na Dolnym Śląsku. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, został zatrzymany we wspólnej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji i więziennego działu ochrony. Proceder miał trwać przez kilka miesięcy.

Funkcjonariusz Służby Więziennej miał handlować narkotykami w Zakładzie Karnym w Strzelinie na Dolnym Śląsku, fot. zdj. ilustracyjne

Funkcjonariusz Służby Więziennej miał handlować narkotykami w Zakładzie Karnym w Strzelinie na Dolnym Śląsku, fot. zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zatrzymany pracował w dziale służby zdrowia zakładu karnego. Wpadł na gorącym uczynku podczas kontroli, gdy wchodził do budynku - miał przy sobie przedmioty niedozwolone: niezgłoszony telefon komórkowy oraz substancje psychotropowe.

Według ustaleń reportera RMF FM funkcjonariusz od kilku miesięcy rozprowadzał narkotyki wśród więźniów. Śledczy ustalają teraz jego powiązania oraz sprawdzają, skąd pozyskiwał środki odurzające.

Funkcjonariusz trafił do aresztu

Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany. Wcześniej usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz handlu narkotykami. W zarzucie dotyczącym narkotyków mowa jest o dużej ilości środków odurzających.

Konsekwencje służbowe wobec funkcjonariusza wszczęli również jego przełożeni. Rozpoczęto postępowanie dyscyplinarne, a mężczyzna został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych.