Ewakuowano ponad 350 osób na Dolnym Śląsku. Awaria instalacji gazowej

RMF24

Ponad 350 osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym Śląsku – informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Przyczyną akcji było rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Szczęśliwie, nikomu nic się nie stało.

Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku, gdzie mieści się zakład ceramiki artystycznej.

Okazało się, że wyciek jest pod ziemią i trudno było zlokalizować miejsce uszkodzenia rury – wyjaśnił Mateusz Dąbrowa z bolesławieckiej straży pożarnej.

Gazownicy w końcu odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria.

Przy pomocy między innymi kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie się gazu. Ewakuowano zakład - 359 osób, a także budynek mieszkalny, wielorodzinny. Z tego budynku ewakuowano sześć osób – poinformował Mateusz Dąbrowa.

Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa awarię. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mieszkańcy wracają już do swojego domu, natomiast pracownikom skrócono dzień pracy.