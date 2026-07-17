RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Ewakuowano ponad 350 osób na Dolnym Śląsku. Awaria instalacji gazowej

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (14:11)

Ponad 350 osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym Śląsku – informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Przyczyną akcji było rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Szczęśliwie, nikomu nic się nie stało.

Ewakuowano ponad 350 osób na Dolnym Śląsku. Awaria instalacji gazowej
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku, gdzie mieści się zakład ceramiki artystycznej.

Okazało się, że wyciek jest pod ziemią i trudno było zlokalizować miejsce uszkodzenia rury – wyjaśnił Mateusz Dąbrowa z bolesławieckiej straży pożarnej.

Gazownicy w końcu odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria.

Przy pomocy między innymi kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie się gazu. Ewakuowano zakład - 359 osób, a także budynek mieszkalny, wielorodzinny. Z tego budynku ewakuowano sześć osób – poinformował Mateusz Dąbrowa.

Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa awarię. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mieszkańcy wracają już do swojego domu, natomiast pracownikom skrócono dzień pracy.

Źródło: RMF FM
Tagi: Bolesławiec

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: