Ewakuowano ponad 350 osób na Dolnym Śląsku. Awaria instalacji gazowej

Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku, gdzie mieści się zakład ceramiki artystycznej.
Okazało się, że wyciek jest pod ziemią i trudno było zlokalizować miejsce uszkodzenia rury – wyjaśnił Mateusz Dąbrowa z bolesławieckiej straży pożarnej.
Gazownicy w końcu odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria.
Przy pomocy między innymi kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie się gazu. Ewakuowano zakład - 359 osób, a także budynek mieszkalny, wielorodzinny. Z tego budynku ewakuowano sześć osób – poinformował Mateusz Dąbrowa.
Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa awarię. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mieszkańcy wracają już do swojego domu, natomiast pracownikom skrócono dzień pracy.