Ewakuacja szkoły na Dolnym Śląsku. Nauczycielka ranna po eksperymencie chemicznym

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Niebezpieczny incydent w szkole podstawowej w Jelczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku. Podczas przygotowań do lekcji chemii nauczycielka została ranna w wyniku niekontrolowanej reakcji chemicznej. W związku ze zdarzeniem ewakuowano 80 uczniów.

Niekontrolowana reakcja chemiczna

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano tuż przed rozpoczęciem lekcji, kiedy nauczycielka przygotowywała eksperyment chemiczny.

Jak poinformował oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, starszy kapitan Michał Wójtowicz, zgłoszenie o incydencie dotarło do strażaków o godzinie 8:22

Gdy dotarliśmy do szkoły, na miejscu nie było już nauczycielki, którą pogotowie zabrało do szpitala. Okazało się, że przed lekcją przygotowywała ona eksperyment. Doszło do reakcji bez jej kontroli. Doznała obrażeń ciała. To nie był wybuch. Sprawdziliśmy, że nie ma zagrożenia dla uczniów czy innych osób w szkole po tym zdarzeniu - przekazał strażak.

Ewakuacja uczniów i działania służb

Zaraz po incydencie, na polecenie dyrektora szkoły podjęto decyzję o ewakuacji 80 osób. Uczniowie oraz personel opuścili budynek na krótki czas, do momentu zakończenia działań służb ratunkowych.

Strażacy po przybyciu na miejsce dokładnie sprawdzili teren szkoły. Potwierdzono, że nie doszło do wybuchu, a sama reakcja chemiczna nie stwarzała zagrożenia dla uczniów oraz pozostałych osób przebywających w placówce.

Przyczyny niekontrolowanej reakcji będą wyjaśniane.