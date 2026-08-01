Ewakuacja Męskiego Grania we Wrocławiu. Co z biletami po przerwanych koncertach?

Burze i wyładowania nad sceną
Decyzja o przerwaniu piątkowego wydarzenia i ewakuacji uczestników zapadła po bezpośrednich konsultacjach ze służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie imprezy. Przyczyną były dynamicznie rozwijające się burze oraz intensywne wyładowania atmosferyczne obserwowane w bezpośrednim otoczeniu terenu koncertowego.
Organizatorzy podkreślają, że wyładowania należą do najbardziej niebezpiecznych zjawisk podczas wydarzeń plenerowych.
„W otoczeniu wysokich konstrukcji scenicznych, infrastruktury technicznej i tysięcy osób zgromadzonych na otwartej przestrzeni kontynuowanie koncertów byłoby nieodpowiedzialne” – zaznaczono w komunikacie.
Zwrócono uwagę, że decyzja ta była podyktowana realną sytuacją pogodową na miejscu, a nie tylko prognozami.
Co z biletami?
Organizatorzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom poszkodowanych uczestników i przygotowali elastyczny plan rekompensat. Posiadacze biletów nie muszą dokonywać żadnych formalności ani wymieniać dotychczasowych wejściówek – będą one honorowane bezpośrednio przy wejściu na teren wybranych nadchodzących wydarzeń.
Posiadacze biletów jednodniowych (na piątek) mogą wybrać jedną z opcji:
- wziąć udział w koncertach wrocławskich w sobotę (1 sierpnia),
- wybrać udział w piątkowych koncertach w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).
Posiadacze karnetów dwudniowych mogą bezpłatnie wejść na piątkowe koncerty w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).
Z przygotowanego rozwiązania można skorzystać jednorazowo, wybierając najbardziej dogodny dla siebie termin.