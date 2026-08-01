Ewakuacja Męskiego Grania we Wrocławiu. Co z biletami po przerwanych koncertach?

RMF24

Piątkowe koncerty Męskiego Grania we Wrocławiu zostały przerwane z powodu warunków atmosferycznych. Organizatorzy podjęli decyzję o ewakuacji terenu imprezy. W odpowiedzi na rozczarowanie i pytania fanów przygotowano już konkretne rozwiązania dotyczące niewykorzystanych biletów.

Burze i wyładowania nad sceną

Decyzja o przerwaniu piątkowego wydarzenia i ewakuacji uczestników zapadła po bezpośrednich konsultacjach ze służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie imprezy. Przyczyną były dynamicznie rozwijające się burze oraz intensywne wyładowania atmosferyczne obserwowane w bezpośrednim otoczeniu terenu koncertowego.

Organizatorzy podkreślają, że wyładowania należą do najbardziej niebezpiecznych zjawisk podczas wydarzeń plenerowych.

„W otoczeniu wysokich konstrukcji scenicznych, infrastruktury technicznej i tysięcy osób zgromadzonych na otwartej przestrzeni kontynuowanie koncertów byłoby nieodpowiedzialne” – zaznaczono w komunikacie.

Zwrócono uwagę, że decyzja ta była podyktowana realną sytuacją pogodową na miejscu, a nie tylko prognozami.

Co z biletami?

Organizatorzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom poszkodowanych uczestników i przygotowali elastyczny plan rekompensat. Posiadacze biletów nie muszą dokonywać żadnych formalności ani wymieniać dotychczasowych wejściówek – będą one honorowane bezpośrednio przy wejściu na teren wybranych nadchodzących wydarzeń.

Posiadacze biletów jednodniowych (na piątek) mogą wybrać jedną z opcji:

wziąć udział w koncertach wrocławskich w sobotę (1 sierpnia),

wybrać udział w piątkowych koncertach w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).

Posiadacze karnetów dwudniowych mogą bezpłatnie wejść na piątkowe koncerty w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).

Z przygotowanego rozwiązania można skorzystać jednorazowo, wybierając najbardziej dogodny dla siebie termin.