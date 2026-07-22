Ewakuacja 160 osób w Jeleniej Górze. Powodem znaleziony niewybuch

Niepokojące informacje napływają z Jeleniej Góry w województwie dolnośląskim. W środę z dworca autobusowego PKS oraz galerii handlowej Nowy Rynek w sumie zostało ewakuowanych 160 osób.
Powodem podjęcia takiej decyzji była informacja o znalezieniu w koszu na śmieci przy jednej z tamtejszych galerii handlowych niewybuchu, pochodzącego z okresu II wojny światowej - przekazała RMF FM rzeczniczka jeleniogórskiej policji podinsp. Edyta Bagrowska.
Dodała, że zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu wpłynęło do jeleniogórskich policjantów przed godz. 20.
Na miejscu są policjanci, strażacy oraz służby zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta w Jeleniej Górze oraz służby medyczne - przekazała policjantka, dodając, że rozdysponowano tam również policyjnych saperów z Wrocławia, których zadaniem będzie zabezpieczyć znalezisko.
Wobec prowadzonych w tym miejscu działań galeria handlowa została już zamknięta. Policja potwierdza, że nikt nie został poszkodowany.
Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.