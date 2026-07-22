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Ewakuacja 160 osób w Jeleniej Górze. Powodem znaleziony niewybuch

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (21:41)

160 osób zostało ewakuowanych w środę wieczorem z dworca PKS i galerii handlowej Nowy Rynek w Jeleniej Górze w województwie dolnośląskim. Jak przekazała RMF FM rzeczniczka prasowa policji w Jeleniej Górze podinsp. Edyta Bagrowska, „powodem podjęcia takiej decyzji była informacja o znalezieniu niewybuchu w koszu na śmieci”. Zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu wpłynęło do jeleniogórskich policjantów przed godz. 20. Na miejscu zdarzenia są służby.

Ewakuacja 160 osób w Jeleniej Górze. Powodem znaleziony niewybuch
Policja - zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Niepokojące informacje napływają z Jeleniej Góry w województwie dolnośląskim. W środę z dworca autobusowego PKS oraz galerii handlowej Nowy Rynek w sumie zostało ewakuowanych 160 osób.

Powodem podjęcia takiej decyzji była informacja o znalezieniu w koszu na śmieci przy jednej z tamtejszych galerii handlowych niewybuchu, pochodzącego z okresu II wojny światowej -  przekazała RMF FM rzeczniczka jeleniogórskiej policji podinsp. Edyta Bagrowska. 

Dodała, że zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu wpłynęło do jeleniogórskich policjantów przed godz. 20. 

Na miejscu są policjanci, strażacy oraz służby zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta w Jeleniej Górze oraz służby medyczne - przekazała policjantka, dodając, że rozdysponowano tam również policyjnych saperów z Wrocławia, których zadaniem będzie zabezpieczyć znalezisko. 

Wobec prowadzonych w tym miejscu działań galeria handlowa została już zamknięta. Policja potwierdza, że nikt nie został poszkodowany. 

Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. 

Źródło: RMF24
Tagi: ewakuacja Jelenia Góra

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