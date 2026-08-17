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Dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze w Wałbrzychu. Interweniował LPR

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (09:49)

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę po południu w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku. Kilkunastomiesięczne dziecko wypadło z okna mieszkania w rejonie ul. Kolejarskiej, w dzielnicy Sobięcin. Maluch został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia.

Dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze w Wałbrzychu. Interweniował LPR
Dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze w Wałbrzychu, fot. zdjęcie ilustracyjne/TsibaevAlex /Shutterstock

Wypadek w Wałbrzychu. Kilkunastomiesięczne dziecko wypadło z okna

Jak informuje „Dziennik Wałbrzych”, w mieszkaniu przebywała matka z dwójką dzieci. W pewnym momencie starsze z nich otworzyło okno i młodsze dziecko wypadło z mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze.

Policja przekazała, że matka w chwili zdarzenia znajdowała się w drugim pomieszczeniu. Kobieta była trzeźwa.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ze względu na stan dziecka zdecydowano o zadysponowaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maluch został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu.

Według informacji przekazanych przez lokalne media dziecko jest w dobrym stanie. Policjanci prowadzą czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.


Źródło: RMF24
Tagi: Wałbrzych
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