Dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze w Wałbrzychu. Interweniował LPR

Wypadek w Wałbrzychu. Kilkunastomiesięczne dziecko wypadło z okna
Jak informuje „Dziennik Wałbrzych”, w mieszkaniu przebywała matka z dwójką dzieci. W pewnym momencie starsze z nich otworzyło okno i młodsze dziecko wypadło z mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze.
Policja przekazała, że matka w chwili zdarzenia znajdowała się w drugim pomieszczeniu. Kobieta była trzeźwa.
Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ze względu na stan dziecka zdecydowano o zadysponowaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maluch został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu.
Według informacji przekazanych przez lokalne media dziecko jest w dobrym stanie. Policjanci prowadzą czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.