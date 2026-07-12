„Działania są trudne”. Pożar ogromnej pryzmy śmieci w Strzegomiu

RMF24

Do wieczora może potrwać dogaszanie ogromnego pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Blisko 180 strażaków walczyło przez całą noc z płonącą pryzmą odpadów i pożarem budynków należących do kolei.

Strażacy od kilkunastu godzin walczą z pożarem w Strzegomiu

Strażacy od kilkunastu godzin walczą z pożarem w Strzegomiu

Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, akcja strażaków jest bardzo trudna, przede wszystkim ze względu na silne zadymienie. Dogaszanie potrwa do wieczora, bo pryzma odpadów jest ogromna.

Pryzma odpadów o wymiarach ok. 50 na 70 metrów i wysokości nawet do 8 metrów. Różnorakie odpady, są rozdrobnione, zmielone, w dużej mierze są to tworzywa sztuczne, dlatego działania są trudne, bardzo dużo pracy w aparatach powietrznych – mówił w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Świdnicy.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak informuje Beniamin Kubiak-Piłat, cały czas prowadzona jest rotacja jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Jedne wozy przyjeżdżają, inne za chwilę opuszczają miejsce pożaru.

Ogień z zewnątrz został ugaszony, ale strażacy muszą dostać się do zarzewi ognia znajdujących się w niższych partiach.

Zostały zadysponowane z pobliskiej firmy dwie koparko-ładowarki. Zaczynamy sukcesywnie dochodzić do dolnych części pożaru. Będziemy wyciągać ten palący się materiał i przelewać go - mówił dziennikarzowi RMF FM przed południem Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy.

Walka z ogniem trwa od sobotniego popołudnia

Pożar wybuchł w sobotę ok. godz. 17 w rejonie Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu. Ogień zajął dawne budynki kolejowe i składowisko odpadów.

Przed godziną 20:00 w akcji gaśniczej uczestniczyło 80 strażaków z OSP i PSP. Przed godz. 22 było ich już 180. Na miejsce przyjechała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje stan powietrza w okolicy. Na szczęście nie doszło do skażenia powietrza.

Komunikat straży pożarnej w Strzegomiu

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego ogniem nie ma budynków mieszkalnych.

Straż pożarna w Strzegomiu apeluje do osób przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia o zamknięcie okien w budynkach.

„Powstający dym oraz produkty spalania mogą przemieszczać się wraz z wiatrem i powodować pogorszenie jakości powietrza” – podkreślają strażacy.

Dlatego do czasu zakończenia działań proszą nie tylko o zamknięcie okien, ale też o ograniczenie przebywania na zewnątrz w rejonie zdarzenia, nieutrudnianie dojazdu i pracy służbom ratowniczym i stosowanie się do poleceń służb.