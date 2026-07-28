Dwulatek zaginął w polu kukurydzy

RMF24

2-letni chłopiec oddalił się od opiekunów i wbiegł w pobliskie pole kukurydzy. Rodzice próbowali odnaleźć chłopca na własną rękę, sprawdzając okoliczny teren. Kiedy nie udało się odnaleźć dziecka, powiadomili służby. Do tej niebezpiecznej sytuacji, której finał na szczęście był pozytywny, doszło w gminie Jerzmanowa w województwie dolnośląskim.

Niebezpieczna sytuacja w gminie Jerzmanowa

W gminie Jerzmanowa w powiecie głogowskim w województwie dolnośląskim podczas spaceru zaginął 2-letni chłopiec. O tej niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w niedzielę, poinformowała - ku przestrodze - głogowska policja.

Dziecko oddaliło się od opiekunów i wbiegło w pobliskie pole kukurydzy. Rodzice próbowali odnaleźć chłopca na własną rękę, ale bezskutecznie, dlatego powiadomili służby ratunkowe. Do akcji poszukiwawczej natychmiast przystąpili policjanci oraz stażacy. Na szczęście, niedługo po otrzymaniu zgłoszenia, chłopiec został odnaleziony.

Masz pod opieką dziecko? Nie trać czujności ani na chwilę

Sytuacja zakończyła się szczęśliwie, ale policja zapelowała do wszystkich rodziców oraz opiekunów o rozwagę i rozsądek.

Wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, ale opiekunowie nie powinni tracić czujności. Nawet miejsca, które wydają się bezpieczne, mogą być groźne dla małych dzieci, szczególnie otwarte tereny, takie jak pola, łąki czy lasy. Przypominamy, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki. Podczas prac w polu, ogrodzie czy domu miejmy je zawsze w zasięgu wzroku. Uczmy najmłodszych, gdzie mogą się bezpiecznie bawić, a których miejsc powinni unikać - informują funkcjonariusze.

Zatrzymani po brutalnym pobiciu ukraińskiej pary we Wrocławiu. To znany gangster i zawodnik MMA Dwaj mężczyźni zatrzymani w sprawie pobicia we Wrocławiu ukraińskiej pary to Adam C. ps. Cycu, gangster z więzienną przeszłością, bokser walczący na gołe pięści oraz pseudokibic, walczący w MMA – ustaliła „Gazeta Wyborcza”. Informację o zatrzymaniu…

Co zrobić, jak zaginie Twoje dziecko? Kroki, które podaje policja



natychmiast zgłoś zaginięcie dziecka, zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 997,

kontaktując się ze służbami, dokładnie wszystko opisz - ubranie, cechy szczególne dziecka, stan zdrowia - powiadom, jeśli przyjmuje jakieś leki - okoliczności zaginięcia oraz miejsce, gdzie dziecko było widziane po raz ostatni,

natychmiast rozpocznij poszukiwania w najbliższej okolicy, zapytaj przechodniów, czy je widzieli, zapytaj w sklepach w okolicy,

miej przygotowane aktualne zdjęcie dziecka - będzie ono potrzebne służbom do szybkiej identyfikacji.

złóż stacjonarnie oficjalne zawiadomienie o zaginięciu - policja nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia,

powiadom rodzinę, znajomych i sąsiadów,

poproś o pomoc w poszukiwaniach i rozpowszechnianiu informacji,

miej naładowany telefon, odbieraj połączenia, bądź dostępny,

współpracuj z mediami, jeśli policja uzna to za stosowne - publikacja wizerunku dziecka może przyspieszyć poszukiwania,

nie ukrywaj żadnych informacji przed policją.