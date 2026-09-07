Dramatyczna walka o życie w środku lasu. Bohaterska akcja przypadkowego rowerzysty

RMF24

Niewiele brakowało, by zwykła przejażdżka rowerowa zakończyła się tragedią. W lasach koło Jawora 47-letni mężczyzna nagle zasłabł i stracił przytomność. Na szczęście w pobliżu przejeżdżał inny rowerzysta, którego szybka reakcja i odwaga uratowały życie poszkodowanemu.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek około godziny 19:00 w Siedmicy na Dolnym Śląsku. Jak informuje „Fakt”, 47-letni mężczyzna wybrał się na rowerową przejażdżkę razem z partnerką. Nagle poczuł się bardzo źle i zdążył jeszcze powiedzieć kobiecie, że może mieć zawał serca. Chwilę później upadł i stracił przytomność.

W tym samym czasie leśną drogą przejeżdżał inny rowerzysta. Gdy zobaczył dramatyczną scenę, natychmiast zatrzymał się i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Nieznajomy prowadził reanimację aż do przyjazdu służb ratunkowych.

Kluczowa reakcja świadka

Jak podkreślają strażacy z Jawora, szybka reakcja przypadkowego rowerzysty była kluczowa dla uratowania życia 47-latka. Ten rowerzysta, widząc leżącego mężczyznę, zatrzymał się i do momentu przybycia straży pożarnej udzielał pomocy poszkodowanemu. Cały czas prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową – relacjonował oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej.

Dzięki natychmiastowemu rozpoczęciu reanimacji, poszkodowany miał szansę na przeżycie jeszcze przed przyjazdem ratowników.

Blisko godzina walki o życie

Akcja ratunkowa nie należała do najłatwiejszych. Mężczyzna znajdował się około dwóch kilometrów w głąb lasu, przy drodze pożarowej. Na miejsce skierowano ratowników medycznych z Jawora, strażaków z JRG Jawor oraz druhów z OSP Paszowice.

Przez blisko godzinę służby walczyły o życie 47-latka, wykorzystując defibrylator, leki i specjalistyczny sprzęt medyczny. Ostatecznie udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Mężczyzna został przetransportowany z lasu specjalną przyczepką ratowniczą do oczekującej karetki, a następnie przewieziony do szpitala.