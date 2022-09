Dominikanin Paweł M. został skazany na cztery lata więzienia, za gwałt na siostrze zakonnej. Wyrok nie jest prawomocny. Równolegle do sprawy toczy się postępowanie kanoniczne. O wyroku w sprawie poinformował w mediach społecznościowych Tomasz Terlikowski: "To kolejny ważny krok w drodze przywracania elementarnej sprawiedliwości".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację portalowi Więzi, potwierdził prowincjał polskich dominikanów o. Łukasz Wiśniewski.

Br. Paweł został skazany na cztery lata pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny, a br. Paweł nadal przebywa w areszcie śledczym - odpowiedział prowincjał, dodając, że równolegle i niezależnie od sprawy w sądzie cywilnym toczy się postępowanie kanoniczne - tu nadal czekamy na werdykt Stolicy Apostolskiej.

O wyroku w sprawie poinformował Tomasz Terlikowski. "Dominikanin Paweł M. został skazany na cztery lata więzienia. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, adwokaci zapowiedzieli apelację. To kolejny ważny krok w drodze przywracania elementarnej sprawiedliwości" - napisał przewodniczący komisji powołanej przez zakon dominikanów do zbadania sprawy Pawła M.

Ze względu na dobro osób pokrzywdzonych proces był utajniony. Z nieoficjalnych ustaleń wiadomo, że uzasadnienie wyroku nie zostało odczytane, a sąd nie zgodził się na opuszczenie aresztu przez Pawła M. przed uprawomocnieniem wyroku.

Adwokaci skazanego dominikanina mogą złożyć apelację.

Sprawa brata Pawła

W latach 1996-2000 Paweł M. był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Wobec swoich podopiecznych stosował przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną i duchową. Przez ponad 20 lat władze zakonu nie reagowały, narażając na kontakt z br. Pawłem kolejne osoby.

Mimo stosowania wewnętrznych sankcji, w latach 2011 i 2018 Paweł M. miał dopuścić się gwałtu na siostrze zakonnej. Sprawę ujawniła Paulina Guzik w reportażu "Dominikańska recydywa", opublikowanym na Więź.pl

Dominikanin Paweł M. oskarżony w 2020 roku o wielokrotne gwałty i torturowanie studentek z duszpasterstwa akademickiego w Poznaniu, a także gwałt na siostrze zakonnej. Br. Paweł bił zakonnym pasem całą noc kobietę, gwałcił inne powierzone swojej opiece duszpasterskiej kobiety, a wszystko to robił w imię rzekomej religijności - mówił Tomasz Terlikowski na antenie internetowego radia RMF24.

Za większość z tych spraw nie mógł być osadzony przez sąd, bo uległy one przedawnieniu, a wyrok zapadł tylko w jednej sprawie - zgwałconej siostry zakonnej. Mimo to wyrok on być - zdaniem księdza doktora Piotra Studnickiego, kierownika Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży - ważny także dla pozostałych osób skrzywdzonych.

Rozmawiałem dzisiaj z jedną z nich (ofiar -red.) i pytałem o to, jak to przeżywa. Powiedziała mi, że państwo polskie w tym wyroku, także do tych wszystkich osób, ona tak to czuje, powiedziało: "wierzymy wam". "Nie możemy go ukarać za krzywdy, które wam wyrządził, po się przedawniły, ale wierzymy wam" - mówił na antenie radia RMF24 ks. Studnicki.

"Czuję, iż ten wyrok jest nieadekwatny do miary zbrodni. Wiem oczywiście, że Paweł M. był sądzony tylko za ostatni z długiego ciągu swoich - udrapowanych religijnie - przestępstw: całego ciągu tortur, gwałtów i okrucieństwa przebranego w szaty charyzmatycznej pobożności. Gdyby był sądzony za wszystkie, to wyrok musiałby być surowszy, niestety takie sprawy wciąż ulegają przedawnieniu (choć moim zdaniem, jako w swojej istocie tortury, nie powinny) - i stąd tak łagodna kara" - skomentował w mediach społecznościowych Tomasz Terlikowski.

Sprawa gwałtu nie uległa przedawnieniu i trafiła do prokuratury. Wyrok zapadł w czwartek w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.