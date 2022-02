W całej Polsce ruszyły zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. W pomoc dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy włącza się też Dolny Śląsk. Sprawdź jak i gdzie możesz pomóc.

Manifestacja solidarności z Ukrainą na rynku we Wrocławiu. / Maciej Kulczyński / PAP

Pomoc dla Ukrainy organizuje między innymi Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Fundacja Ukraina oraz Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska czy Polski Czerwony Krzyż.

Od poniedziałku 28 lutego we Wrocławiu rusza akcja „Dary dla Ukrainy”. Zaangażowane są w nią wszystkie szkoły na terenie Wrocławia – tam będzie można składać pomoc rzeczową. Potrzebne są: śpiwory, koce, odzież dla dzieci i dorosłych, płaszcze przeciwdeszczowe, środki higieny osobistej, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, bielizna, pieluchy, ręczniki papierowe, ale także świece, baterie czy zapalniczki.

Pełną informację na temat pomocy dla obywateli Ukrainy we Wrocławiu możesz znaleźć na stronie miasta.

ŚWIDNICA

Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy prowadzi zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy oraz uruchamia specjalne dyżury telefoniczne dla osób potrzebujących pomocy. Osoby, które chcą udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy proszone są o kontakt z Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy pod numerami telefonów: 74/856 29 97 i 74/856 29 96.



Dary dla uchodźców można przynosić do Centrum w godzinach od 8:00 do 24:00, również w weekend.

OLEŚNICA

Dary dla Ukraińców w Oleśnicy można przynosić do biura Stowarzyszenia Polska 2050 przy ulicy Mickiewicza 4b/3

Akcja potrwa przez cały weekend. W niedzielę będzie można przyjść od godziny 10:30 do 12:30.

WAŁBRZYCH

W Wałbrzychu dary dla obywateli Ukrainy można przynosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miejsca zbiórki: MOPS , ul. Kilińskiego 1 (poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30), ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Przemysłowa 16 (sobota 10.00–13.00, poniedziałek 10.00–17.00, wtorek 16.30–18.00, środa 15.30–19.00, piątek 8.00–16.00)

Dary można przynosić też do każdej szkoły na terenie Wałbrzycha.



Przed wpłaceniem pieniędzy, upewnij się, że wpłacasz na konto prawdziwej fundacji. Tego typu sytuacje są wykorzystywane przez cyberprzestępców. Obserwujcie Niebezpiecznik, Zaufana Trzecia Strona, Sekurak -tam na pewno znajdą się ostrzeżenia przed fałszywymi zbiórkami.