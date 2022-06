Płonie las w okolicach Bielawy Dolnej w powiecie zgorzeleckim na Dolnym Śląsku. Trwa akcja gaśnicza. Biorą w niej udział nie tylko zastępy strażaków, ale też samoloty gaśnicze Lasów Państwowych. Ogień się rozprzestrzenia.

/ Kirill Shipitsin / PAP/EPA

Sytuacja jest trudna do opanowania, ponieważ wieje wiatr. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu przekazała RMF FM, że na terenie Nadleśnictwa Pieńsk doszło do 3 pożarów.

Szacunkowo objeły one już powierzchnię około 15 hektarów. Na miejsce skierowano 16 zastępów straży pożarnej.

Las jest gaszony także z powietrza. W akcji bierze udział 5 samolotów gaśniczych. Jeśli ogień będzie się nadal rozprzestrzeniać niewykluczone, że zostaną zadysponowane kolejne.