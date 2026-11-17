RMF24

Już w czwartek 19 listopada wrocławscy radni zdecydują, czy turyści nocujący w mieście do kosztów noclegu będą musieli doliczać opłatę miejscową. Do wprowadzenia daniny szykuje się też Kraków.

O projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia stawki tej opłaty członkowie Rady Miasta Wrocławia będą debatować na najbliższej sesji, która rozpocznie się o godzinie 10:00. Radni najprawdopodobniej przyjmą zapis o tym, że Wrocław jest miastem posiadającym walory krajobrazowe, a zatem może pobierać opłatę miejscową. W uzasadnieniu autorzy uchwały wskazują, że miasto można tak określić „m.in. dzięki funkcjonującym ogrodom: zoologicznemu oraz botanicznemu, licznym zabytkom architektury i budownictwa czy znaczącej liczbie organizowanych imprez kulturalnych; istniejąca baza noclegowa w pełni uzasadnia wprowadzenie opłaty miejscowej”.

Dokument zakłada, że „stawkę opłaty miejscowej określa się w wysokości 5 zł za noc”. Opłaty mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Kto zapłaci?

Zgodnie z przepisami przyjętymi przez parlament opłata miejscowa będzie pobierana od osób, którym przez co najmniej jedną noc świadczone są usługi zakwaterowania. Dotyczyć to będzie m.in. hoteli, pensjonatów, kempingów, schronisk, kwater prywatnych oraz sanatoriów. Nie będzie trzeba ustalać, czy ktoś przyjechał w celach turystycznych, zawodowych czy zdrowotnych. Nie trzeba też spełnić wymagań dotyczących parametrów czystego powietrza, co w przeszłości uniemożliwiało pobieranie takiej daniny na przykład we Wrocławiu czy Krakowie.

Poborem opłat zajmą się podmioty świadczące usługi zakwaterowania. Za terminowe przekazywanie prawidłowo pobranych opłat płatnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10 proc. pobranych opłat.

Autorzy wrocławskiego projektu wskazują, że pozyskane w ten sposób środki mają wspierać zrównoważony rozwój w mieście „w tym utrzymanie i podnoszenie jakości przestrzeni publicznej, rozwój infrastruktury oraz realizację przedsięwzięć służących zarówno mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym Wrocław”.

Kraków prowadzi konsultacje

O konieczności wprowadzenia opłaty turystycznej (miejscowej) w Krakowie przekonuje prezydent tego miasta Łukasz Gibała. Uważam, że stawka 20 zł opłaty turystycznej to jest minimum – mówił Gibała w rozmowie z RMF FM po pierwszej turze przedterminowych wyborów.

Na taką kwotę nie pozwala jednak ustawa, zatem aktualnie miasto zbiera opinie mieszkańców na temat wprowadzenia daniny wynoszącej 5 złotych za noc. Opłata miałaby obowiązywać na terenie Krakowa, z wyłączeniem obszaru Uzdrowiska Swoszowice.

Otwarte konsultacje w sprawie wprowadzenia opłaty odbędą się 19 listopada o godzinie 17:00 w Klasterze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, ul. Zabłocie 20 w Krakowie, sala 201 ( II piętro). Swoją opinię można też wyrazić mailowo, wysyłając uzupełniony formularz na adres pd.umk@um.krakow.pl.

Miasto przekonuje, że środku pozyskane dzięki opłacie mogłyby zostać przeznaczone na utrzymanie infrastruktury miejskiej, czystości i porządku oraz rozwój przestrzeni publicznych.

W Częstochowie możliwa „opłata pielgrzymkowa”

Komisarz Łukasz Pabiś, który rządzi Częstochową w związku z odwołaniem prezydenta w referendum, poinformował kilka dni temu, że chce wrócić do debaty o wprowadzeniu opłaty miejscowej. Choć decyzję będzie musiał podjąć w tej sprawie sam, to zaznacza, że chce w tej sprawie przeprowadzić konsultacje z pracodawcami, przedsiębiorcami świadczącymi usługi hotelarskie i turystyczne, a także mieszkańcami.

Zwolennicy wprowadzenia opłaty przekonują, że miasto od lat ponosi ogromne koszty w związku z przyjmowaniem pielgrzymów i zabezpieczeniem medycznych wydarzeń związanych z ruchem pątniczym. Przeciwko wprowadzeniu opłaty wielokrotnie protestowały środowiska prawicowe i związane z Kościołem. Argumentowały, że takie rozwiązanie może zniechęcać do odwiedzania miasta i negatywnie wpływać na jego wizerunek. Pierwsze próby wprowadzenia „opłaty pielgrzymkowej” pojawiły się już w 2010 roku.