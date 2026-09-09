Darmowe dojazdy i posiłki za złotówkę. Gigant otwiera nowe centrum logistyczne

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Amazon szykuje się do uruchomienia swojego najnowszego centrum logistycznego w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Nowy obiekt stworzy ponad tysiąc miejsc pracy, a firma oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia, darmowe dojazdy i posiłki za symboliczną złotówkę.

Jak informuje serwis WP Finanse, w Dobromierzu, w powiecie świdnickim, powstaje jeden z największych magazynów Amazona w Polsce. Obiekt o powierzchni przekraczającej 200 tysięcy metrów kwadratowych będzie już dwunastym centrum logistycznym tej firmy w naszym kraju. Otwarcie zaplanowano na październik 2026 roku, a cała inwestycja wpisuje się w ambitny plan rozwoju Amazona na lata 2026–2028, którego wartość przekracza 23 miliardy złotych.

Roboty pomogą pracownikom

Nowoczesny magazyn w Dobromierzu będzie korzystać z zaawansowanych rozwiązań automatyzacji. W obiekcie pojawi się ponad 5 tysięcy robotów, które będą transportować regały i wspierać kompletowanie oraz wysyłkę zamówień. Roboty mają odciążyć pracowników w najbardziej wymagających zadaniach, co ma przełożyć się na większą efektywność i bezpieczeństwo pracy.

Amazon już rozpoczął rekrutację do nowego centrum. Obecna stawka godzinowa dla pracowników magazynowych wynosi 31,50 zł brutto, a po doliczeniu premii za frekwencję – 36,22 zł brutto za godzinę. Od 1 października 2026 roku łączna stawka z premią wzrośnie do 38,52 zł brutto za godzinę. Dodatkowo przewidziane są premie za pracę w godzinach nocnych oraz inne benefity.

Praca na cztery dni w tygodniu i dodatkowe benefity

Nowe centrum logistyczne ma też oferować czterodniowy system pracy. Amazon zapewni także darmowe dojazdy do pracy z wybranych rejonów, bezpłatny parking oraz posiłki za symboliczną złotówkę.